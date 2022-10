Goiás x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Atualizado em 27 out 2022, 13h16 - Publicado em 28 out 2022, 13h00

Por Da redação Atualizado em 27 out 2022, 13h16 - Publicado em 28 out 2022, 13h00

Goiás e Corinthians entram em campo neste sábado, 29, às 19h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia, em confronto atrasado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Após complicações judiciais envolvendo a presença da torcida visitante, horas antes do início da partida no último dia 15 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD – resolveu adiar o jogo.

Durante a semana passada, o Ministério Público do Estado de Goiás realizou uma reunião para definir normas de segurança para que a partida pudesse acontecer com a presença das duas torcidas.

O Timão teve a sua sequência de sete partidas invictas no Brasileiro – quatro vitórias e três empates – interrompida pela derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena.

Dessa forma, a equipe alvinegra caiu para a quinta posição na tabela do torneio com 57 pontos – 16 vitórias, nove empates e oito derrotas até o momento.

Como visitante, o Timão é o nono colocado no Campeonato Brasileiro. Dos 48 pontos que disputou fora de casa, ganhou 20.

No compromisso deste sábado, 29, o técnico português Vitor Pereira não poderá contar com o volante Ramiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flu e terá de cumprir suspensão. Outra baixa confirmada é o lateral Adson, que segue em recuperação de lesão na coxa esquerda.

Do outro lado, o Esmeraldino ficou no empate por 2 a 2 contra o América Mineiro em casa, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, a equipe goiana chegou aos 42 pontos – 10 vitórias, 12 empates e 11 derrotas – podendo ainda sonhar com a classificação para a próxima edição da Sul-Americana.

Como mandante, o Esmeraldino não tem números tão bons: dos 48 pontos que disputou em casa, ganhou apenas 22. Agora, a equipe dirigida pelo técnico Jair Ventura entra em campo em busca de aumentar o número de vitórias na Serrinha.

Confira a programação e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

19h30

Goiás x Corinthians – Premiere

Brasileiro Série B

19h

Chapecoense x Náutico – Premiere

