Galo x Palmeiras e Timão x Flu: a programação da 8ª rodada do Brasileirão

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, 27, com Athletico Paranaense e Grêmio, às 16h (de Brasília). O confronto será só um dos aguardados encontros do fim de semana de futebol, com destaques para Flamengo x Cruzeiro, Corinthians x Fluminense e Atlético Mineiro e Palmeiras.

A rodada inicia com com cinco jogos no sábado. No domingo, 28, outras cinco partidas encerram, a última delas a do líder Botafogo, com 18 pontos, que entra em campo diante do América Mineiro às 19h (de Brasília).

Confira onde assistir os jogos:

Sábado, 27

16h

Athletico-PR x Grêmio – TNT, Furacão TV e Cazé TV

Fortaleza x Vasco – Premiere

18h30

Flamengo x Cruzeiro – Premiere

Cuiabá x Coritiba – Premiere

21h

São Paulo x Goiás – Premiere e SporTV

Domingo, 28

16h

Corinthians x Fluminense – TV Globo e Premiere

Internacional x Bahia – TV Globo e Premiere

18h30

RB Bragantino x Santos – SporTV e Premiere

Atlético-MG x Palmeiras – Premiere

19h

Botafogo x América-MG – Premiere