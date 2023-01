Galeria: as melhores fotos de Roberto Dinamite no acervo de PLACAR

Morreu neste domingo, 8, o ex-jogador Roberto Dinamite. Ídolo máximo do Vasco da Gama, Roberto sofria de câncer no intestino desde 2021, sofreu uma piora neste final de semana e não resistiu. O atacante vestiu a camisa cruzmaltina entre as décadas de 70 e 90, somando mais de mil jogos e se tornando o maior artilheiro da equipe carioca, além de conquistar o Campeonato Brasileiro de 1974.

Confira uma seleção de fotos de Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco:

