Gabriel Veron é punido pelo Palmeiras após vídeo bebendo em balada

O atacante Gabriel Veron será multado pelo Palmeiras após aparecer em vídeos que circularam nesta quarta-feira, 13, bebendo álcool em uma balada na capital paulista, na antevéspera do duelo decisivo contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube alviverde disse que o jogador de 19 anos confirmou a veracidade das imagens, que foram gravadas nesta madrugada, e teve uma reunião com a diretoria e as lideranças do elenco, onde pediu desculpas.

“Tão logo se apresentou nesta quarta-feira na Academia de Futebol, o atleta Gabriel Veron foi encaminhado ao Departamento de Futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais. Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude”, disse o Palmeiras pelas redes sociais.

“Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira”, continuou o clube.

Em recuperação de uma lesão no pé causada por um corte, Veron havia voltado aos treinamentos na última terça-feira, 12, mas na noite do mesmo dia foi filmado na casa noturna por convidados da festa em que estava. O jogador tinha chances de ser titular no jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira, 14, já que Rony e Rafael Navarro estão lesionados.

Considerado uma das maiores joias da base do Palmeiras em anos recentes e melhor jogador do Mundial sub-17 conquistado pela seleção brasileira em 2019, Veron nunca conseguiu deslanchar no time principal, principalmente pelo grande volume de lesões que sofreu desde que subiu. Em 93 jogos pelos profissionais, ele tem 13 gols e 13 assistências.

Com uma incógnita no ataque, o Palmeiras decide a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque. No jogo de ida, no Morumbi, o São Paulo venceu por 1 a 0.

