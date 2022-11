Futebol paulista contará com 11 times nas duas primeiras divisões em 2023

ITU – O Ituano perdeu para o Vasco, no último domingo, 6, e não conseguiu o acesso à elite do futebol nacional. O time paulista, no entanto, orgulhou o interior do estado, ao chegar brigando por vaga na Série A sendo recente campeão da Série C. A boa campanha do Galo Rubro-negro de Itu é mais uma amostra do domínio paulista nas duas primeiras divisões do Brasil, ampliado ainda mais nesta temporada.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Um ganho para o estado foi a permanência do Novorizontino na Série B de maneira emocionante. Mesmo vencendo o Operário, por 3 a 0, os recém-promovidos estavam sendo rebaixados, tendo em vista que o CSA vencia o Cruzeiro. No entanto, os campeões contavam com um Mineirão lotado pelo “joga da taça” buscaram o empate e viraram o placar, o que evitou a queda do Tigre.

Juntando-se aos companheiros do estado em 2023, o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto disputarão a Série B. Desse modo, São Paulo contará com 11 representantes nas duas primeiras divisões do futebol brasileiro. O número significa mais do que 25% das equipes que disputam as prateleiras mais altas do esporte no país.

Os paulista da elite são Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino. Já os da segunda divisão, em 2023, serão Ituano, Guarani, Ponte Preta, Novorizontino, Mirassol e Botafogo. Apenas três destas 11 equipes são da capital, o que evidencia a crescente “caipira”.

Nove dos 11 paulistas dos altos escalões nacionais estão na elite do próximo Campeonato Paulista, que começa em janeiro de 2023. Apenas Novorizontino e Ponte Preta, rebaixados na última edição, disputarão a A2. O time campineiro, que já foi finalista de Copa Sul-Americana, foi nome frequente no Brasileirão Série A no início da última década, mas está na segunda divisão desde 2018.

Os Estados que mais se aproximam de São Paulo são Minas Gerais e Rio de Janeiro, ambos com 4 clubes nas Séries A e B.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens