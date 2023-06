Freguesia: Vasco tem apenas duas vitórias contra o Flamengo desde 2017

Vasco e Flamengo fazem o duelo número 344 da história do confronto na próxima segunda-feira, 5, às 20h (de Brasília), no Maracanã, em partida que encerra a nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O encontro é uma oportunidade para os cruzmaltinos conseguirem a segunda vitória no ano contra os rubro-negros, além de suavizar uma série negativa de apenas dois triunfos contra os rivais nos últimos 24 jogos.

Os rivais cariocas, que popularmente protagonizam o “Clássico dos Milhões” por englobar as duas maiores torcidas do estado, vivem situações completamente distintas na temporada. O Fla chega de importante vitória em clássico contra o Fluminense, que garantiu vaga nas quartas da Copa do Brasil, e de recuperação no campeonato nacional, onde é oitavo colocado.

Já o Vasco não vence há sete jogos, desde 15 de abril, pela primeira rodada do Brasileirão, o que tem gerado protestos por parte da torcida. Eliminado da Copa do Brasil, o clube comandado por Maurício Barbieri é o 18ª no Brasileirão, com apenas seis pontos em oito rodadas.

Este será o quarto encontro entre os rivais no ano. O Rubro-negro levou a melhor na semifinal do Carioca com duas vitórias: 3 a 2 e 3 a 1. Cerca de um mês antes, o Vasco havia conseguido uma vitória por 1 a 0 pela fase de grupos do torneio.

Mas fato é que o retrospecto do Cruzmaltino diante do rival é bastante negativo nos últimos anos. Desde 2017, foram 24 encontros, sendo 16 pelo campeonato estadual e oito pelo Brasileirão, com 13 vitórias do Fla, 9 empates e somente duas vitórias do Vasco.

Além do triunfo em março deste ano, a outra vez que a equipe venceu o clássico aconteceu em abril de 2021, também pelo Carioca, quando superou os rivais por 3 a 1, com gols de Léo Matos, Cano e Morata. Vitinho descontou para o Fla à época.

Confira o retrospecto do clássico nos últimos seis anos:

19/3/2023 – Vasco 1 x 3 Flamengo – Carioca

13/3/2023 – Flamengo 3 x 2 Vasco – Carioca

5/3/2023 – Flamengo 0 x 1 Vasco – Carioca

20/3/2022 – Flamengo 1 x 0 Vasco – Carioca

16/3/2022 – Flamengo 1 x 0 Vasco – Carioca

6/3/2022 – Flamengo 2 x 1 Vasco – Carioca

15/4/2021 – Flamengo 1 x 3 Vasco – Carioca

4/2/2021 – Flamengo 2 x 0 Vasco – Brasileiro

10/10/2020 – Vasco 1 x 2 Flamengo – Brasileiro

22/1/2020 – Vasco 0 x 1 Flamengo – Carioca

13/11/2019 – Flamengo 4 x 4 Vasco – Brasileiro

17/8/2019 – Vasco 1 x 4 Flamengo – Brasileiro

21/4/2019 – Flamengo 2 x 0 Vasco – Carioca (final)

14/4/2019 – Vasco 0 x 2 Flamengo – Carioca (final)

31/2/2019 – Vasco 1 (1) x 1 (3) Flamengo – Carioca (final)

9/3/2019 – Vasco 1 x 1 Flamengo – Carioca

15/9/2018 – Vasco 1 x 1 Flamengo – Brasileiro

19/5/2018 – Flamengo 1 x 1 Vasco – Brasileiro

27/1/2018 – Flamengo 0 x 0 Vasco – Carioca

28/10/2017 – Flamengo 0 x 0 Vasco – Brasileiro

8/7/2017 – Vasco 0 x 1 Flamengo – Brasileiro

8/4/2017 – Vasco 0 x 0 Flamengo – Carioca

26/3/2017 – Flamengo 2 x 2 Vasco – Carioca

25/2/2017 – Flamengo 1 x 0 Vasco – Carioca