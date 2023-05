Freguês na Neo Química? São Paulo nunca venceu Corinthians no estádio

Corinthians e São Paulo fazem clássico na Neo Química Arena neste domingo, 14, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo momentos difíceis no torneio – na 16ª colocação, com quatro pontos -, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo chega pressionada, mas tem a seu favor um retrospecto de respeito diante do rival jogando no estádio.

Isso porque o Tricolor amais venceu o Timão desde a inauguração, em 2014. Ao todo, foram 16 confrontos, sendo dez vitórias alvinegras e seis empates, um aproveitamento de 75%.

A partida de domingo acontece às 16h (de Brasília) e terá transmissão da TV Globo e pelo canal fechado Premiere.

O Corinthians atravessa momento bastante conturbado na temporada. Depois de sair da zona de rebaixamento no empate contra o Fortaleza, a equipe voltou a ficar ameaçada com a derrota por 3 a 0 para o Botafogo na última rodada.

A campanha até aqui é igual a do Cuiabá, o primeiro time dentro do Z4: uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos, o que aumentou a pressão sobre o elenco e também sobre o recém-contratado Luxemburgo que terão pela frente ainda uma difícil sequência de seis jogos neste mês.

Os duelos, além de terem pouco tempo de espaço entre si, também são considerados decisivos. Nesse período, faz as partidas de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, encara o Argentinos Juniors em jogo decisivo pela Libertadores e no Brasileirão os adversários serão Flamengo e Fluminense.

O São Paulo, por sua vez, vive dias mais tranquilos. A equipe tricolor não perde há cerca de um mês, tendo disputado sete jogos neste intervalo.

No último confronto entre os rivais, em janeiro, pelo Campeonato Paulista, os alvinegros venceram por 2 a 1 e encerraram o jejum de seis anos sem derrotar os rivais no Morumbi. Agora, dentro de casa, o cenário é outro.

Desde dezembro de 2020, no triunfo por 1 a 0 pelo Brasileirão, os alvinegros não venceram, mas também não perderam para os tricolores na Neo Química Arena. De lá para cá, foram três empates.

Confira o retrospecto entre Corinthians e São Paulo na Neo Química Arena:

21/9/2014 – Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

18/2/2015 – Corinthians 2 x 0 São Paulo (Libertadores)

22/11/2015 – Corinthians 6 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

14/2/2016 – Corinthians 2 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

17/7/2016 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

23/4/2017 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista, semifinal)

11/6/2017 – Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

28/3/2018 – Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista, nos pênaltis: 5 x 4)

10/11/2018 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

17/2/2019 – Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

21/4/2019 – Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista, final)

26/5/2019 – Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

13/12/2020 – Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2/5/2021 – Corinthians 2 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista)

30/6/2021 – Corinthians 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

22/5/2022 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)