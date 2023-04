Freguês de Abel, Corinthians não vence Palmeiras no Allianz há quatro anos

Palmeiras e Corinthians fazem neste sábado, 29, às 18h30 (de Brasília), o 332º dérbi da história, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, no palco do duelo de logo mais, o Allianz Parque, o alvinegro não tem um bom aproveitamento. A última vez em que o time conseguiu sair vitorioso dentro da casa do rival foi no Paulista de 2019, quando venceu por 1 a 0.

De lá para cá, foram cinco jogos, com três empates e duas vitórias do Palmeiras em casa. No último dérbi no estádio, em março do ano passado, os rivais construíram o placar de 2 a 1, com gols de Veiga e Danilo. Róger Guedes descontou de pênalti.

Em 2021, o Verdão começou o ano aplicando uma goleada nos rivais por 4 a 0, em partida válida pelo Brasileirão de 2020, atrasada por causa da pandemia da Covid-19. Veiga e Luiz Adriano marcaram dois gols cada. No outro jogo, as equipes empataram em 1 a 1.

Em 2020, as equipes decidiram o Campeonato Paulista no Allianz Parque e, novamente, derrota do Timão. Após 1 a 1 no tempo regulamentar, o Verdão levou a taça nos pênaltis.

Em paralelo ao retrospecto ruim como visitante no Allianz Parque, o Corinthians ainda trava um duelo especial com o técnico Abel Ferreira. A equipe conseguiu vencer o Palmeiras comandado pelo treinador português apenas uma vez, dos nove encontros. Foram cinco êxitos palmeirenses, três empates.

Confira os confrontos entre os rivais no Allianz Parque desde 2019:

17/3/2022 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Brasileiro

12/6/2021 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Brasileiro

18/1/2021 – Palmeiras 4 x 0 Corinthians – Brasileiro

8/8/2020 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Paulista

9/11/2019 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Brasileiro

2/2/2019 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians – Paulista