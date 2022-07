Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 10, às 18h (de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Líder da competição, com 29 pontos, o Verdão está embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores, com goleada por 5 a 0 diante do Cerro Porteño-PAR.

Na competição nacional, o time vem de dois tropeços consecutivos: um empate diante do Avaí, no último dia 26, e derrota para o Athletico-PR, no último sábado, 2.

Já o Fortaleza busca retomar a confiança após a eliminação nas oitavas de final na Libertadores para o Estudiantes-ARG, na última quinta-feira, 7. Lanterna da competição, com dez pontos, a equipe precisa reagir.

Para a partida, o técnico Vojvoda não contará com Tinga, Landázuri e Robson, entregues ao departamento médico, além de Juninho Capixaba e Ronald, que cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outra baixa é o meia Lucas Lima, que emprestado pelo Palmeiras não poderá enfrentar o ex-time.

O Tricolor também não sabe se poderá contar com o lateral-direito Yago Pikachu, em negociações para deixar o clube rumo ao futebol japonês. O time tem apenas 22,2% de aproveitamento, enquanto o rival tem 64,4%.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Coritiba x Juventude – Premiere

16h

Corinthians x Flamengo – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-MG x São Paulo – Premiere

Fortaleza x Palmeiras – Premiere

Santos x Atlético-GO – Premiere

19h

Cuiabá x Botafogo – Premiere

