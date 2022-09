Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h (de Brasília), em confronto pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Castelão, na capital cearense, com transmissão do canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na quarta colocação da competição, com 45 pontos, o Rubro-Negro tenta se reaproximar do líder Palmeiras após três tropeços consecutivos – dois empates e uma derrota. Atualmente, a equipe está 12 distância do rival, que tem 57.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior não contará com Everton Ribeiro e Pedro, convocados por Tite para a seleção brasileira, e com o meia Arrascaeta, que também retorna de amistosos com a seleção uruguaia.

Pela mesma situação, Varela, Vidal e Erick Pulgar, com a seleção chilena, também não conseguirão atuar. A lista de desfalques aumenta com Everton Cebolinha e Marinho, suspensos, além de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, machucados.

Com isso, Gabigol deve voltar a atuar centralizado e Matheus França será o provável escolhido para atuar aberto pela esquerda. O experiente meia Diego ganhará uma vaga entre os titulares.

O provável time deve ter: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Victor Hugo, Matheus França e Gabigol.

O Leão do Pici, por sua vez, vive situação semelhante após excelente início de returno – chegando, inclusive, a liderar a segunda fase da competição.

Sem vencer há três partidas, a equipe precisa pontuar para afastar novamente os riscos de rebaixamento. Atualmente, ocupa a 14ª colocação, com 31 pontos, três a mais do que o Avaí, primeiro time no Z-4.

Para o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará como atacante Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem ele, a opção mais provável é pelo argentino Silvio Romero, mas Pedro Rocha também concorre a vaga.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Brasileiro Série A

19h

Fortaleza x Flamengo – SporTV e Premiere

Corinthians x Atlético-GO – Premiere

Fluminense x Juventude – Premiere

Coritiba x Ceará – Premiere

21h

Cuiabá x América-MG – Premiere

21h45

Atlético-MG x Palmeiras – TV Globo e Premiere

Internacional x RB Bragantino – TV Globo e Premiere

Goiás x Botafogo – TV Globo e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Ponte Preta x Cruzeiro – Premiere

21h45

Sport x Náutico – TV Globo, SporTV e Premiere

