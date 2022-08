Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Fortaleza e Corinthians se enfrentam neste domingo, 21, às 18h (de Brasília), em confronto pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Motivado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil, conquistada com a vitória por 4 a 1 diante do Atlético Goianiense, o Timão tenta se recuperar também no Brasileirão.

Na última rodada, a equipe dirigida por Vítor Pereira perdeu em casa o dérbi para o Palmeiras, deixando com que o rival aumentasse a vantagem para nove pontos na liderança.

O treinador ainda não deu indícios se poupará alguns atletas, mas deve manter a base que saiu vitoriosa, principalmente a manutenção do ataque titular com Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Leão do Pici, por sua vez, se despediu da Copa do Brasil ao ser eliminado pelo Fluminense, com muitas reclamações de decisões polêmicas da arbitragem.

Para a partida, o Castelão deve ter casa cheia, com mais de 34.000 ingressos vendidos ainda na quinta-feira, 18.

O time vive bom momento no Brasileirão. Apontado ao final do primeiro turno com mais de 50% de probabilidade de queda, venceu as últimas três partidas – e só perdeu uma vez nos últimos seis jogos. Agora, ocupa a 15ª colocação, fora do Z-4.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Juventude x Botafogo – Premiere

16h

Palmeiras x Flamengo – TV Globo e Premiere

18h

Santos x São Paulo – Premiere

Fortaleza x Corinthians – Premiere

Red Bull Bragantino x Ceará – Premiere

Atlético-GO x Cuiabá – Premiere

Athletico-PR x América-MG – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Grêmio x Cruzeiro – TV Globo, SporTV e Premiere

