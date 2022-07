Fortaleza e Vojvoda ainda têm missão difícil contra queda no Brasileirão

Fortaleza e o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda têm pela frente uma complicada missão na temporada que vai muito além da decisiva partida desta quinta-feira, 7, diante do Estudiantes-ARG, no estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, na Argentina, valendo a permanência da equipe na Libertadores – os times empataram por 1 a 1 no primeiro jogo, em 30 de junho.

O Leão do Pici já ligou o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. A equipe é a atual lanterna da competição, com dez pontos conquistados em 45 possíveis e um aproveitamento de 22,2%.

A matemática para a recuperação é extremamente audaciosa: vencer metade dos 23 jogos que lhe restam até a 38ª rodada. Até aqui, o time triunfou apenas em duas partidas – diante de Flamengo e América-MG -, empatou quatro e perdeu nove.

De acordo com o levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento são de 78,3% – a maior cotação entre os 20 clubes.

Isso significa que para permanecer na Série A do Brasileirão, a equipe de Vojvoda precisa vencer 12 rodadas dos 23 restantes do campeonato. Assim, somaria mais 36 pontos para alcançar aos 45, número dito como “mágico” para qualquer equipe escapar do rebaixamento.

A situação complicada do clube no campeonato nacional é um contraponto a fase da equipe na Libertadores. Mais distante ainda da campanha do time no início do ano, quando foi campeão do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Aos 47 anos e desde maio do ano passado no Fortaleza, Vojvoda faz um dos trabalhos mais longevos entre os técnicos que disputam a série A. Apesar disso, agora se vê pressionado.

