Fora do Bilbao, Bielsa volta ao mercado e atrai olhares de brasileiros

Marcelo Bielsa está livre no mercado desde 27 de fevereiro, quando foi demitido pelo Leeds após sequência ruim no Campeonato Inglês. Apalavrado com o Athletic Bilbao, El Loco viu o acordo com o clube basco ruir nos últimos dias depois da derrota do candidato Iñaki Arechabaleta nas eleições – o novo presidente, Jon Uriarte, optou por Ernesto Valverde, ex-Barcelona. O treinador volta ao mercado e, principalmente, ao radar dos clubes brasileiros.

Cotado recentemente no Flamengo, El Loco já foi especulado por Santos e São Paulo e ainda não deu novas pistas sobre o destino para a próxima temporada após três anos e meio de futebol britânico.

Em entrevista à ESPN em junho de 2021, ele admitiu o desejo de dirigir um clube no Campeonato Brasileiro no futuro.

“Eu adoraria conhecer o Brasil participando do Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro sempre – para nós que amamos o futebol – foi um grande ponto de interrogação, porque vemos o melhor do futebol brasileiro, mas não vemos como formam. Afinal, o Brasil é um país imenso”, disse na ocasião.

“Tem um campeonato que é ‘maratônico’ [que exigem muitas viagens] – não me refiro aos estaduais, mas sim os nacionais – e sempre tive a fantasia do quão lindo seria conhecer todo o futebol brasileiro participando de alguma equipe e participar desse torneio onde é possível conhecer a essência do futebol brasileiro. Obviamente, cada dia me sobra menos tempo”, completou.

Torcedores do Santos, infelizes com o trabalho do compatriota Fabián Bustos, sonham com a contratação do ex-treinador da seleção argentina.

Bielsa de volta ao mercado! Jon Uriarte, eleito presidente do Bilbao, contratou Ernesto Valverde Ótima oportunidade pro @SantosFC tentar um acerto pra próxima temporada Com a Copa do Mundo, teremos uma pré-temporada de quase 2 meses Imagina Bielsa com esse tempo? Seria loco! — Ivan Luduvice Cunha (@ivanluduvice) June 30, 2022

Em julho de 2013, o clube paulista chegou a abrir negociações com o treinador – e quase conseguiu convencê-lo. De saída do Bilbao, dirigentes santistas conversaram pessoalmente com Bielsa, em Madri, e ouviram suas exigências.

Entre os curiosos pedidos, um grupo de apenas 24 jogadores no elenco – a maior parte deles jovens -, um quarto para fixar residência no CT Rei Pelé, tecnologia para que assistisse a todos os campeonatos possíveis e os vídeos de todos os jogos do Santos naquele ano e no ano anterior.

Também chegou a pedir relatórios de comportamentos e características de cada um dos jogadores, além das situações contratuais. A ideia, contudo, seria assumir somente em janeiro de 2014. Até lá, observaria in loco inúmeras partidas pelas três principais divisões do país para mapear reforços.

Em 32 anos de carreira, Bielsa conquistou poucos títulos: dois campeonatos argentinos, um da segunda divisão inglesa e o ouro olímpico em 2004, com a Argentina.

Entretanto, El Loco se tornou uma grande figura do futebol no século. Adepto de um estilo de jogo ofensivo, inspirou técnicos relevantes, como Pep Guardiola e muitos outros. A personalidade excêntrica – e por vezes esquentada – é outro ponto de sua imagem que está na história do esporte.

