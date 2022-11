Fluminense x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Fluminense e São Paulo entram em campo neste sábado, 5, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor das Laranjeiras chega com um pouco mais de tranquilidade, uma vez que já conseguiu alcançar seu objetivo na competição: garantir uma vaga direta na Libertadores de 2023.

Já o São Paulo não pode se dar a este luxo. A equipe do Morumbi vai em busca de uma vitória fora de casa para tentar se aproximar de uma das vagas para a pré-Libertadores, destinadas ao sétimo e oitavo colocados.

Na quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, o Flu tem o terceiro melhor ataque da competição, com 56 gols.

Até aqui, o time alcançou 18 vitórias, sete empates e dez derrotas, um aproveitamento de 58%, e está motivado pelo triunfo por 1 a 0 contra o Ceará, na última segunda-feira, 31, no Castelão.

Neste sábado, 5, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Calegari, Marrony, Pineida, Marcos Felipe, Luan Freitas e Matheus Ferraz, que se encontram aos cuidados do departamento médico do clube.

Do outro lado, o Tricolor Paulista vem de empate por 2 a 2 contra o Atlético Mineiro, no Morumbi, na oitava posição, com 51 pontos. Ao longo de toda a campanha até agora acumulou 12 vitórias, 15 empates e oito derrotas, marcando 50 gols no total.

Para o duelo fora de casa o técnico Rogério Ceni terá de montar um esquema alternativo, mas eficiente, já que Alisson, Caio, Diego Costa, Igor Vinícius, Gabriel, Nikão, Miranda e Moreira, são baixas confirmadas, por estarem lesionados.

O técnico não poderá contar ainda com Arboleda, que se apresentou a seleção equatoriana, e Rodrigo Nestor, suspenso.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão neste sábado:

16h30

Fluminense x São Paulo – Premiere

Santos x Avaí – Premiere

19h

RB Bragantino x América-MG – Premiere

Goiás x Juventude – Premiere

20h30

Corinthians x Ceará – Premiere

21h

Internacional x Athletico-PR – SporTV e Premiere

