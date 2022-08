Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 27, às 19h (de Brasília), em confronto decisivo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre vice-líder e líder da competição acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

A diferença entre as equipes é de oito pontos. O Palmeiras tem 49, enquanto o Fluminense 41. Pela terceira rodada consecutiva, o Verdão enfrentará um postulante a diminuir a diferença entre primeiro e o segundo colado. Antes, venceu o Corinthians e empatou com o Flamengo.

O Tricolor das Laranjeiras chega para o confronto depois de um empate por 2 a 2 diante do Corinthians, na última quarta-feira, 24, pelo primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil.

Na competição, a equipe de Fernando Diniz vem de um triunfo contra o Coritiba. O time só sofreu um tropeço nas últimas doze rodadas, para o Internacional, na 22ª rodada.

Para a partida, Diniz não deu indícios de mudanças com relação ao jogo do meio de semana. A tendência é que o treinador mantenha a mesma equipe com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

O Verdão, por sua vez, novamente teve a semana livre para trabalhos e não terá desfalques, com exceção ao volante Jailson, que se recupera de grave lesão ligamentar no joelho.

Com isso, o provável time deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

A equipe dirigida por Abel Ferreira mantém uma invencibilidade de 12 jogos sem perder. A última derrota foi diante do Athetico Paranaense, pela 15ª rodada, em 2 de julho. Desde então, foram oito vitórias e quatro empates no período.

A expectativa é de excelente público no Maracanã. Até esta quinta, 25, pouco mais de 36.000 ingressos já haviam sido comercializados pelo Fluminense.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Goiás x Atlético-GO – Premiere

Coritiba x Avaí – Premiere

19h

Fluminense x Palmeiras – Premiere

21h

Ceará x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Guarani x Tombense-MG

16h

CRB-AL x Criciúma – SporTV e Premiere

19h

Operário-PR x CSA-AL – SporTV e Premiere

