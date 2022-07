Fluminense x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Fluminense x Corinthians se enfrentam neste sábado, 2, a partir das 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal de pay-per-view Premiere.

Com 26 pontos, o Corinthians é o vice-líder do Brasileirão e tenta pressionar o primeiro colocado Palmeiras, que tem três pontos a mais. O técnico Vítor Pereira deve dar sequência ao rodízio de titulares que implanta desde o início do trabalho e poupar alguns jogadores que iniciaram a partida contra o Boca Juniors, na última terça-feira, 28, pela Libertadores, em jogo que terminou com empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.

O volante Roni é desfalque por suspensão, enquanto o lateral-direito Fagner e o meia Willian, que saíram machucados da partida contra o Boca, também devem ficar fora, aumentando uma lista de ausências importantes que já conta com os meio-campistas Maycon, Paulinho e Renato Augusto, por exemplo.

Já o Fluminense vem em bom momento sob o comando de Fernando Diniz e ocupa a sexta colocação, com 21 pontos. O Tricolor quer a vitória em casa para manter o embalo e encostar de vez no pelotão da frente. O time carioca pode ter dois importantes desfalques: os meias titulares Ganso e Arias são dúvidas para o duelo por questões físicas.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Fluminense x Corinthians – Premiere

Juventude x Atlético-MG – Premiere

19h

Santos x Flamengo – Premiere

Ceará x Internacional – Premiere

21h

Palmeiras x Athletico-PR – SporTV

Brasileiro Série B

11h

Londrina x CSA-AL – SporTV e Premiere

16h30

Ituano x Criciúma – SporTV e Premiere

19h

Náutico x Novorizontino – SporTV e Premire

20h30

CRB-AL x Guarani – Premiere

