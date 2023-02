Fluminense anuncia contratação de Marcelo: ‘a hora de voltar chegou’

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira, 24, a contratação do lateral-esquerdo Marcelo. Revelado no próprio Tricolor, ele defendeu o Real Madrid entre 2007 e 2022, tornando-se o maior vencedor de títulos da história do clube espanhol. Aos 34 anos, o jogador retorna ao Brasil após passagem frustrada de seis meses pelo Olympiacos, da Grécia, onde foi pouco utilizado.

“A hora de voltar chegou”, publicou o clube carioca em suas redes sociais ao anunciar a contratação. “A sua casa é e sempre será o Fluminense”.

Uma das maiores revelações da base do Flu, Marcelo chegou ao Real Madrid com apenas 18 anos e logo se estabeleceu como o sucessor de Roberto Carlos, outro ícone da posição. Ao longo de 15 temporadas, ele conquistou 25 títulos, recorde histórico do clube: foram cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, seis Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, três Supercopas da Uefa e cinco Supercopas da Espanha.

Em suas última temporada no Real, o jogador foi pouco utilizado, perdendo espaço para o francês Ferland Mendy. Após não ter seu contrato renovado no meio de 2022, o brasileiro acertou com o Olympiacos e chegou com status de grande contratação, mas não engrenou: ao todo, foram apenas nove jogos, com três gols marcados e críticas à sua forma física.

Pela seleção brasileira, Marcelo disputou 58 jogos e fez seis gols. Ele foi titular em duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018. Sua última partida com a camisa amarela foi a derrota para a Bélgica nas quartas de final do Mundial da Rússia, em 2018.