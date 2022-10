Flamengo x Santos: onde assistir ao Brasileirão nesta terça-feira

Atualizado em 24 out 2022, 12h35 - Publicado em 24 out 2022, 12h29

Por Da redação Atualizado em 24 out 2022, 12h35 - Publicado em 24 out 2022, 12h29

Flamengo e Santos entram em campo nesta terça-feira, 25, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em confronto que abre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na terceira colocação da competição, com 58 pontos, o Rubro-Negro segue embalado após a conquista da Copa do Brasil. Mesmo com um time reserva, a equipe venceu por 2 a 1 o América Mineiro, fora de casa, na última rodada.

O objetivo, agora, é se aproximar ainda mais da vice-liderança da competição. O time tem somente três pontos a menos do que o Internacional, atual vice-líder, faltando 15 em disputa.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior já acenou que deve levar a campo apenas quatro dos habituais titulares, mas não indicou quais deles deverão estar em campo.

Pensando na decisão da Libertadores diante do Athletico Paranaense, no sábado, 29, o principal foco é preservar jogadores que apresentaram problemas físicos recentemente como Pedro, Thiago Maia, Vidal e Arrascaeta.

Além deles, o treinador também aguarda a evolução do volante Erick Pulgar, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo. Ele tem chances de atuar diante do Santos.

O Peixe, por sua vez, ocupa a 12ª colocação, com 43 pontos, e tenta se recuperar da derrota sofrida para o Corinthians no último sábado, 22.

A equipe paulista ainda sonha assegurar uma das vagas na pré-Libertadores. Vale lembrar que com o título da equipe carioca o G-6 já se transformou em G-7.

O técnico Orlando Ribeiro seguirá sem contar com o zagueiro Maicon, em trabalhos de transição física após recuperação de lesão. O meia-atacante Soteldo e o zagueiro Eduardo Bauermann também estão vetados.

Além deles, Lucas Barbosa e Lucas Braga precisarão cumprir suspensão. Com isso, há chances da escalação de Luan ou do jovem Miguelito entre os titulares.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Brasileiro Série A

21h45

Flamengo x Santos – Premiere

Athletico-PR x Palmeiras – Furacão Live

Brasileiro Série B

19h

Brusque x CRB-AL – SporTV e Premiere

21h30

CSA-AL x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

