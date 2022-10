Flamengo x Internacional: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Atualizado em 4 out 2022, 15h15 - Publicado em 4 out 2022, 15h12

Atualizado em 4 out 2022, 15h15 - Publicado em 4 out 2022, 15h12

Flamengo e Internacional entram em campo nesta quarta-feira, 5, no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre quinto colocado e o vice-líder da competição, separados por cinco pontos de distância, terá transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Rubro-Negro carioca voltou a vencer na última rodada ao golear o Red Bull Bragantino no Maracanã por 4 a 1, com três gols de Pedro.

Ao contrário das dores de cabeça para montar o sistema defensivo no último jogo, o técnico Dorival Júnior poderá contar com força máxima para o duelo.

Os zagueiros David Luiz, Léo Pereira e o volante João Gomes estarão à disposição. A única baixa para a partida será do volante chileno Erick Pulgar, com dores no tornozelo esquerdo.

Com isso, a provável equipe titular deve ir a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

O Flamengo é o atual 5ª colocado com 48 pontos, dois a menos que o Corinthians, time que fecha o G-4. Já o Colorado chega para o confronto com uma invencibilidade de oito jogos pelo Brasileirão. A última vitória foi diante do Santos por 1 a 0.

A equipe dirigida por Mano Menezes terá cinco desfalques para o confronto: o volante Gabriel, que rompeu o ligamento do joelho e deve ficar de fora por oito meses, o goleiro Daniel, com trauma no olho, e o ponta Wanderson, com desconforto na coxa.

Além disso, são baixas o meio-campista Taison, que foi liberado pelo clube devido ao falecimento do pai, e o volante Jhonny, que cumprirá suspensão.

Sem as principais peças do meio de campo, Mano Menezes será obrigado a inovar no setor. Devem ir a campo: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Edenilson, Carlos de Pena, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Vice-líder da competição com 53 pontos, o Inter precisa de uma vitória para não ser ultrapassado pelo Fluminense e para não perder o líder Palmeiras de vista. A diferença atual é de dez pontos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos nesta quarta-feira:

Brasileiro Série A

19h

Red Bull Bragantino x Cuiabá – Premiere

Ceará x Goiás – Premiere

Atlético-GO x Fluminense – SporTV e Premiere

19h30

Athletico-PR x Fortaleza – Furacão TV, One Football e Twitch Casimiro

21h30

Flamengo x Internacional – TV Globo e Premiere

Santos x Atlético-MG – TV Globo e Premiere

Brasileiro Série B

21h30

Cruzeiro x Ituano – TV Globo, SporTV e Premiere

