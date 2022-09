Flamengo x Fluminense: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Flamengo e Fluminense fazem neste domingo, 18, às 16h (de Brasília), no Maracanã, um dos clássicos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empatados com 45 pontos na terceira e na quarta colocação, respectivamente, a partida decisiva pela competição será transmitida pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Os rivais chegam em momentos distintos. No meio de semana, pelas semifinais da Copa do Brasil, enquanto o Rubro-Negro confirmou a classificação diante do São Paulo, na quarta-feira, 14, o Tricolor acabou eliminado para o Corinthians um dia depois.

Apesar da distância para o líder Palmeiras ter aumentado, atualmente é de nove pontos, a equipe dirigida pelo técnico Dorival Júnior segue otimista pela invencibilidade na temporada: 19 jogos, com 16 vitórias e três empates no período.

Para a partida, o Flamengo deve contar com força máxima já que ainda terá mais cinco partidas até a primeira das finais. A única baixa será o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que cumpre suspensão, e deve ser substituído por Filipe Luís. Outras opções são a improvisação de Guillermo Varela, Rodinei ou Matheuzinho pelo setor.

O Fluminense, por sua vez, vive momento mais difícil após chegar a vice-liderança da competição. A equipe só venceu um dos últimos cinco compromissos disputados: diante do Fortaleza, pela 26ª rodada. Nos últimos dez jogos, a equipe tomou 20 gols, uma média de dois por partida.

Na derrota por 3 a 0 para o Corinthians, o técnico Fernando Diniz teve problemas para remontar o meio-campo pela perda do volante Nonato, negociado com o Ludogorets, além de não ter contado com André, suspenso.

Titular após três meses, Wellington teve o desempenho bastante questionado, enquanto Felipe Melo, que entrou durante a partida, marcou um gol contra.

Esse será o quinto encontro entre os rivais na atual temporada. Até aqui, duas vitórias do Fluminense, uma do Flamengo e um empate. Vale lembrar que o Tricolor levou a melhor na decisão do estadual.

