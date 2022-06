Flamengo x Cuiabá: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira, 15, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em confronto tenso para se afastar da zona de rebaixamento. A bola rola às 20h30 (de Brasília) com transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Ainda em crise, o Rubro-Negro busca a primeira vitória sob o comando do técnico Dorival Júnior, que estreou com derrota por 3 a 1 para o Internacional no último sábado, 11, fora de casa.

Com os mesmos 12 pontos que os dois primeiros times do Z4 – Botafogo, em 17º, e o próprio Cuiabá, em 18º – a equipe busca romper uma sequencia de três jogos se vencer na temporada.

Para o jogo, dos 30 atletas que integram o elenco profissional somente o zagueiro Fabrício Bruno e o meio-campista Matheus França ainda não estão liberados para jogar. A projeção é de que o meia Arrascaeta, que retorna da seleção uruguaia, seja uma das novidades na escalação. No gol, mesmo com o retorno de Santos, a tendência é que Diego Alves seja mantido como titular.

O time mato-grossense não chega em situação muito diferente. Vindo de empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado, 11, a equipe comandada pelo técnico português António Oliveira foi derrotada cinco vezes em 11 partidas.

A tendência é que o Dourado já tenha à disposição o meia Gabriel Pirani, contratado por empréstimo do Santos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Brasileiro Série A

19h

Red Bull Bragantino x Coritiba – Premiere

Ceará x Atlético-MG – Premiere e SporTV

20h30

Flamengo x Cuiabá – Premiere

Goiás x Internacional – Premiere

21h30

América-MG x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

Athletico-PR x Corinthians – Globo (apenas para alguns estados)

Brasileiro feminino

15h30

Cruzeiro x Santos – SporTV

