Flamengo x Coritiba: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado, 16, às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Nono colocado com 21 pontos, o Rubro-Negro chega para o jogo embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, confirmada com a vitória por 2 a 0 diante do Atlético-MG, na última quarta-feira, 13.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o atacante Gabigol, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o atacante Marinho deve ser titular. Outra baixa será o zagueiro David Luiz, que acusou um problema muscular.

O treinador não sinalizou se poupará mais algum jogador devido a sequência desgastante da equipe na temporada. Além de ter passado de fase na Copa do Brasil, também está nas quartas da Libertadores.

O Coxa, por sua vez, é o 14º colocado na tabela, com 19 pontos. O time empatou por 2 a 2 com o Juventude, no Couto Pereira, no último fim de semana.

Para a partida, a equipe não terá o experiente zagueiro Henrique, que também cumpre suspensão. Por outro lado, o volante Val e o lateral-direito Nathan Mendes retornam de suspensão.

Na defesa, o técnico Gustavo Morínigo já confirmou que optará por Guillermo no lugar de Henrique. Outros nomes como os laterais Warley e Diego Porfírio, além do meia Robinho, estão em fase de transição após lesões e não devem voltar.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Athletico-PR x Internacional – Furacão Live e Twitch Casimiro

19h

Flamengo x Coritiba – Premiere

Avaí x Santos – Premiere

21h

Ceará x Corinthians – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Ituano-SP x Londrina-PR – Premiere

16h

CRB-AL x Brusque-SC – SporTV e Premiere

16h30

Sampaio Corrêa-MA x Vasco – Premiere

Grêmio x Tombense-MG – Premiere

18h30

Guarani x Bahia – SporTV e Premiere

