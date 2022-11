Flamengo x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Flamengo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em confronto pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro reencontro entre os finalistas da Copa do Brasil, vencida pela equipe carioca no último dia 19 de outubro, será transmitido pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na quinta colocação da competição, com 58 pontos, o Timão quer se recuperar após duas partidas sem vencer: derrota por 2 a 0 para o Fluminense, em 26 de outubro, e empate sem gols diante do Goiás, no último sábado, 29, em jogo atrasado pela 32ª rodada.

A meta, agora, é confirmar uma das seis vagas diretas para a próxima Libertadores da América. A distância para o Atlético Mineiro, sétimo colocado e momentaneamente classificado à pré-Libertadores, é de sete pontos.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira segue com dificuldades na escalação. Ele não contará com o meia-atacante Adson, Gustavo Mosquito, Maycon, Xavier e Júnior Moraes, todos lesionados.

Além deles, o volante Roni e o lateral-direito Rafael Ramos cumprem isolamento por estarem com Covid-19.

Em compensação, tem expectativa pelos retornos do meia Renato Augusto e do zagueiro Balbuena, preservados no fim de semana devido a fadiga muscular.

O Rubro-Negro, por sua vez, vive dias de euforia após a conquista da Libertadores no último sábado, 29.

Continua após a publicidade

Já classificado para a próxima edição da Libertadores, feito alcançado também pelo título da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo uma equipe alternativa, preservando os titulares e até parte dos reservas mais utilizados.

A equipe ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com 61 pontos, e ainda pode chegar ao vice-campeonato. Atualmente, a distância para o Internacional, atual segundo colocado, é de apenas três pontos.

Na competição, embora tenha atuado sem seus titulares nos últimos jogos, vem embalada por quatro vitórias consecutivas.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira:

Brasileiro Série A

16h

Athletico-PR x Goiás – Furacão Live

América-MG x Internacional – Premiere

19h

Atlético-GO x Santos – SporTV e Premiere

Juventude x Coritiba – Premiere

Avaí x Red Bull Bragantino – Premiere

21h30

Palmeiras x Fortaleza – TV Globo, SporTV e Premiere

Flamengo x Corinthians – TV Globo e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens