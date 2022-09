Flamengo x Ceará: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Flamengo e Ceará se enfrentam neste domingo, 4, às 11h (de Brasília), em confronto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na vice-liderança da competição, com 43 pontos, o Rubro-Negro tenta manter o embalo na temporada para se aproximar do Palmeiras, sete pontos a frente. A equipe não perde há 15 partidas, com 13 vitórias e dois empates no período.

A equipe está motivada pela goleada por 4 a 0 diante do Vélez Sarsfield, na Argentina, que encaminhou a classificação à final da atual edição da Libertadores.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se poderá contar com o meia Arrascaeta, que sofreu uma pancada no pé direito e se queixa de dores na panturrilha.

Há possibilidade de poupar mais alguns atletas, de acordo com a avaliação do departamento de fisiologia.

O Vozão, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 27 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. O time não vence há três rodada e terá a estreia do técnico Lucho González.

A baixa na equipe será a ausência de Luiz Otávio, com dores no joelho direito. Além dele, Lucho não contará com o volante Rodrigo Lindoso, o meia Diego Rigonato e o atacante Cléber.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Flamengo x Ceará – Premiere

16h

Corinthians x Internacional – TV Globo e Premiere

Fortaleza x Botafogo – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-GO x Atlético-MG – SporTV e Premiere

19h

Cuiabá x São Paulo – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Criciúma – TV Globo e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens