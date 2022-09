Flamengo x Bragantino: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Flamengo e Red Bull Bragantino entram em campo neste sábado, 1º, às 19h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã será transmitido com exclusividade pelo canal fechado Premiere.

O Rubro-Negro terá a chance de estrear outubro com vitória e afastar a série negativa de setembro, quando ficou os quatro jogos sem vencer na competição. A equipe de Dorival Júnior ocupa a quinta colocação, com 45 pontos, dois atrás do Corinthians, primeiro time do G-4.

Depois de perder para o Fortaleza por 3 a 2 na última rodada com um time misto, o Flamengo poderá contar com os retornos de Éverton Ribeiro, Pedro, Vidal, Varela, Pulgar e Arrascaeta, que estavam cedidos às seleções na Data Fifa. Além do retorno de Marinho e Everton Cebolinha, que cumpriram suspensão.

Apesar disso, Dorival terá dor de cabeça para escalar o setor defensivo. O zagueiro Léo Pereira e o volante João Gomes estão suspensos. Também não jogam Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que seguem fora devido a lesão.

Com isso, Dorival Júnior deve ir a campo com: Santos, Rodinei, David Luiz, Fabrício Bruno (ou Pablo), Filipe Luís, Vidal, Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

O Bragantino, por sua vez, é o 13ª colocado, com 35 pontos. São quatro pontos a mais que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe de Maurício Barbieri chega de um empate sem gols para o Internacional, e também não vence há cinco jogos na competição.

O time deve ir a campo com: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Candido, Lucas Evangelista, Raul, Artur, Hyoran, Helinho e Carlos

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

15h

Atlético-MG x Fluminense – TV Globo e Premiere

Internacional x Santos – TV Globo e Premiere

Ceará x América-MG – TV Globo e Premiere

19h

Flamengo x RB Bragantino – Premiere

Goiás x Fortaleza – Premiere

Avaí x Atlético-GO – Premiere

21h

Corinthians x Cuiabá – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Brusque x Criciúma – Premiere

18h30

Ituano x CRB-AL – SporTV e Premiere

