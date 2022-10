Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Atualizado em 13 out 2022, 16h52 - Publicado em 14 out 2022, 13h00

Flamengo e Atlético Mineiro entram em campo neste sábado, 15, às 20h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, será transmitida com exclusividade pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Em quarto lugar com 52 pontos, o Rubro-Negro carioca quer se manter no grupo que dá acesso direto à fase de grupos da Libertadores. A equipe derrotou o Cuiabá na última rodada e chega para o confronto após um empate sem gols contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil.

Pensando no jogo decisivo diante da equipe paulista, no próximo dia 19, o técnico Dorival Júnior deve poupar os titulares e ir a campo com uma equipe alternativa diante do Galo.

O treinador deve repetir a escalação contra o Cuiabá com: Santos; Gabriel Varela, Fabricio Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Diego e João Gomes; Marinho, Mateusão e Everton Cebolinha.

O Atlético Mineiro, por sua vez, ocupa a sétima posição com 47 pontos, cinco a menos que o Flamengo. O time vem de um empate sem gols contra o Ceará na última rodada.

Para o jogo, o técnico Cuca poderá contar com o retorno do goleiro Everson, que cumpriu suspensão, mas não terá o zagueiro Jemerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Já o atacante Hulk ainda se recupera de lesão na panturrilha e segue como dúvida para a partida, assim como o lateral-direito Mariano, que também está no departamento médico.

Com isso, o provável time que enfrentará o Flamengo terá: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Allan, Otávio e Nacho; Zaracho, Keno e Hulk (Alan Kardec).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

19h

Goiás x Corinthians – Premiere

20h30

Flamengo x Atlético-MG – Premiere

América-MG x Fortaleza – Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Tombense-MG x Ponte Preta – SporTV e Premiere

19h

Criciúma x Ituano – SporTV e Premiere

