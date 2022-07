Flamengo x Atlético-GO: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, 30, às 20h30 (de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Sexto colocado, com 30 pontos, o Rubro-Negro tenta dar sequência ao bom momento na temporada. Apesar do empate sem gols diante do Athletico-PR, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, a equipe venceu oito vezes nos últimos dez jogos disputados.

Na 18ª colocação, com 17 pontos, o Dragão chega para o confronto embalado pela vitória por 2 a 0 diante do Corinthians, também pela Copa do Brasil.

No Brasileirão, a equipe não vence desde a 13ª rodada, quando superou o Juventude por 3 a 1, em 19 de junho. Desde então já são seis partidas sem vitórias, com cinco derrotas consecutivas.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Ceará x Palmeiras – Premiere

Goiás x Coritiba – Premiere

19h

Corinthians x Botafogo – Premiere

20h30

Flamengo x Atlético-GO – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Brusque x Cruzeiro – Premiere

16h

Londrina x Criciúma – SporTV e Premiere

18h30

Novorizontino x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

19h

Ponte Preta x Operário-PR – Premiere

20h30

CSA-AL x Ituano – Premiere

