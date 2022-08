Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo, 14, no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) com transmissão exclusiva pela Globo, em TV aberta.

O duelo é uma prévia do confronto justamente entre Flamengo e Athletico da próxima quarta-feira, 17, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, e, por isso, tanto Dorival Junior quando Luiz Felipe Scolari devem levar times predominantemente reservas para a partida. O jogo de ida terminou em 0 a 0, no Maracanã.

Na 5ª colocação com 36 pontos (confira a tabela de classificação), o Flamengo vem de vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, fora de casa, na última rodada e soma 11 vitórias, três empates e sete derrotas até o momento. Depois de eliminar o Corinthians da Libertadores, na última terça-feira, 9, o time segue embalado e espera aproveitar a força de seu elenco para entrar no G4.

Já o Furação, que tem um ponto a mais que oponente (37, na 4ª colocação) não quer deixar o adversário ultrapassá-lo.

Com 11 vitórias, quatro empates e seis derrotas até agora, o Athletico vem de importante vitória por 3 a 2 contra o Atlético-MG, fora de casa, na última rodada e de uma histórica classificação à semifinal da Libertadores, ao bater o Estudiantes por 1 a 0, na Argentina, com gol de Vitor Roque nos acréscimos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Coritiba x Atlético Mineiro – Premiere

16h

Flamengo x Athletico Paranaense – TV Globo

São Paulo x Red Bull Bragantino – TV Globo e Premiere

Ceará x Fortaleza – TV Globo e Premiere

18h

América Mineiro x Santos – Premiere

19h

Internacional x Fluminense – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Novorizontino x Criciúma – Premiere

