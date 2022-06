Flamengo x América-MG: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Flamengo e América-MG entram em campo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, 25, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Colados com a mesma pontuação na tabela, 15 cada, as equipes realizam o confronto buscando aliviar as suas situações na competição. A partida terá transmissão pelo serviço de pay per-view Premiere.

O Rubro-Negro vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão. A última vitória da equipe foi há duas semanas, contra o Cuiabá, no Maracanã. Hoje, está em 14ª lugar, a um ponto da zona de rebaixamento.

Em meio a semana decisiva da Copa do Brasil, o Flamengo pode usar um time alternativo para o confronto contra o Coelho. A boa notícia é o retorno do goleiro Santos, recuperado de lesão.

Na 16ª posição, o América-MG também vive uma série negativa. Não marca um gol no torneio há quatro partidas, passando em branco contra Ceará, São Paulo, Fluminense e Fortaleza.

O técnico Vagner Mancini deverá contar com retornos importantes de atletas que estavam no departamento médico: o goleiro titular Jailson e o reserva Matheus Cavichioli, além dos atacantes Matheusinho e Paulinho Boia.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Athletico-PR x Red Bull Bragantino – Furacão Live e Twitch Casimiro

19h

Corinthians x Santos – Premiere

Flamengo x América-MG – Premiere

21h

Atlético-MG x Fortaleza – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B



11h

Criciúma-SC x Vila Nova-GO – Premiere

16h

Bahia x Novorizontino-SP – SporTV e Premiere

19h

Sport x Brusque-SC – SporTV e Premiere

