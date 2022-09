Flamengo tem queda de produção em reta decisiva e liga alerta para finais

O Flamengo ligou o sinal de alerta após a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, na última quarta-feira, 28, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado afastou de vez a equipe do título da competição, agora a 15 pontos de distância para o líder Palmeiras, e deixou o Rubro-Negro ausente até mesmo do G-4, grupo dos quatro classificados diretos para a Libertadores. É o primeiro momento de baixa vivido desde a chegada de Dorival Júnior, encerrando o mês de setembro sem nenhuma vitória na competição.

No período, foram duas derrotas – Fluminense e Fortaleza -, além de dois empates diante de Goiás e Ceará. Das quatro equipes, três delas lutam na metade debaixo da tabela.

As finais da Libertadores e da Copa do Brasil se tornaram ainda mais fundamentais para o balanço da temporada. Os cariocas encaram o Corinthians pela competição nacional, nos dias 12 e 19 de outubro, com a decisiva partida no Maracanã, e depois o Athletico Paranaense na Libertadores, no dia 29 do mesmo mês.

Contra o Fortaleza, o revés aconteceu em um time repleto de desfalques. Para a partida, Dorival não contou entres os titulares com Everton Ribeiro e Pedro, convocados por Tite para a seleção brasileira, e com o meia Arrascaeta, na seleção uruguaia.

Pela mesma situação, Varela, Vidal e Erick Pulgar, com a seleção chilena, também não conseguiram atuar. A lista de desfalques aumentou com Everton Cebolinha e Marinho, suspensos, além de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, machucados.

Entretanto, o badalado elenco ainda disponibilizou nomes importantes, como o goleiro Santos, o lateral Filipe Luís, o zagueiro David Luiz, os volantes João Gomes e Thiago Maia e o atacante Gabriel Barbosa, autor de dois gols.

Apesar da má fase ser assunto, o Campeonato Brasileiro não foi a principal preocupação do treinador, que muitas vezes poupou atletas.

“Não há motivos para falarmos que o torcedor está apreensivo. Tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. O torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Estamos preparados para toda e qualquer situação. Não ficaremos devendo ao nosso torcedor. Essa equipe com certeza vai entregar coisas muito boas até o final do ano”, minimizou.

Como consequência, neste mês, o time também viu o o fim da sequência invicta de 19 jogos, que durou de julho até o último dia 18, na derrota para o rival Fluminense.

O cenário foi comparado ao de 2021, quando o Flamengo chegou à final da Libertadores já sem pretensões no Brasileiro. Após perder para o Palmeiras na decisão, Renato Gaúcho foi demitido.

O Flamengo volta a campo neste sábado, 1º, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Até a primeira decisão diante do Corinthians, Dorival e cia. terão mais três partidas para reencontrarem o rumo das vitórias.

