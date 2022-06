Flamengo oficializa compra de Everton Cebolinha: ‘Contlato assinado’

O Flamengo oficializou nesta segunda-feira, 20, a contratação do atacante Everton Cebolinha, que estava no Benfica. O jogador utilizará a camisa 19 e assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Nas redes sociais, o clube fez uma brincadeira no anúncio do reforço com uma alusão ao personagem dos quadrinhos Cebolinha, de Maurício de Sousa, que troca as letras “r” por “l”.

“Cebolinha na área! ‘Bola’ escrever uma história vitoriosa no Mengão!” (sic), registrou o clube em um vídeo de 1 minuto e 29 segundos de duração que mostra o novo reforço cumprimentando os novos companheiros, além de funcionários do clube e o técnico Dorival Júnior.

“Um campeão da América cuja história já não cabe no gibi. Vindo de Maracanaú, faz de sua casa agora o Maracanã, com a Maior do Mundo. Avisa ao chef que tá tudo tempelado e o contlato tá assinado!” (sic), completou o clube em outra publicação.

CEBOLINHA NA ÁREA! 🧅🔴⚫ "Bola" escrever uma história vitoriosa no Mengão! #CebolinhaÉDoMengão pic.twitter.com/UBYMygZiJS — Flamengo (@Flamengo) June 20, 2022

O Rubro-Negro desembolsou 13,5 milhões de euros (73,5 milhões de reais) inicialmente pelo acordo, que pode aumentar para 16 milhões de euros (87,2 milhões de reais) após metas atingidas. Os portugueses ainda terão direito a 10% de uma venda futura.

Até aqui, a maior contratação já feita, considerando a cotação da época, é a de Pedro. Para confirmar a compra após o empréstimo de uma temporada, ao final de 2020, o clube desembolsou 14 milhões de euros (87 milhões de reais).

Em euros, Gabigol é o maior investimento. O clube assegurou a permanência do herói da conquista da Libertadores, em janeiro de 2020, desembolsando 17,5 milhões de euros, mas com valor final menor: 77 milhões de reais à época.

Everton ficou marcado pela passagem pelo Grêmio, ganhando projeção como um dos melhores jogadores em atividade no país entre 2018 e 2020. No período, passou a ser constantemente chamado pelo técnico Tite.

Em 2019, foi eleito o melhor jogador da Copa América conquistada pela seleção brasileira. No clube português foram 95 jogos, com 15 gols e 17 assistências em duas temporada disputadas.

