Flamengo negocia retorno de Gerson, encostado no Olympique de Marselha

O Flamengo negocia o retorno do volante Gerson, sem espaço no Olympique de Marselha. A informação foi dada pelo jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro, em participação no programa Papo com Benja. A tentativa é costurada por um empréstimo de uma temporada, com obrigação de compra por 12 milhões de euros (62,4 milhões de reais) de 60% dos direitos econômicos em caso de meta atingida de partidas.

Gerson atuou em 13 dos 20 jogos da equipe francesa nesta temporada, mas, diferente da anterior, quando foi titular absoluto na campanha do vice-campeonato na Ligue 1, ele perdeu espaço após a saída do técnico argentino Jorge Sampaoli.

Aos 25 anos, ele só atuou em duas das últimas sete partidas em que foi relacionado, entrando já nos minutos finais de ambas: diante de Strasbourg e Lyon. Em todas as aparições como titular, também foi substituído pelo técnico croata Igor Tudor.

A relação de insatisfação com Tudor já é pública. Em 24 de outubro, o pai e agente do jogador, conhecido como Marcão, externou dificuldades em entender os critérios adotados pelo treinador.

“Vou tentar ser equilibrado, mas não posso esconder que estamos com raiva. É uma situação muito difícil. Como pode um jogador que está no auge ficar fora da noite para o dia, sem chance de mostrar seu futebol? Isso é incompreensível”, afirmou Marcão, em entrevista ao L’Equipe.

“Nós vamos procurar outro lugar. É inevitável. Vamos nos organizar para sair na próxima janela de transferências. Se Gerson não for mais importante para o Marselha, encontraremos um clube que o valorize. Muitos já se apresentaram. Não tivemos nenhuma explicação do treinador. Por isso vou falar com o Pablo (Longoria, presidente do clube) para saber o que está acontecendo. Fisicamente, Gerson está em ótima forma, mas está triste e irritado. E eu também”, completou.

Após as declarações, Gerson chegou a ser cotado como possível reforço do Sevilla, novo clube de Sampaoli. Outra possibilidade apontada foi o Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Negociado em junho de 2021 por 25 milhões de euros (160 milhões de reais à época), Gerson empilhou títulos na passagem pelo Rubro-Negro: os Brasileiros de 2019 e 2020, a Libertadores de 2019, a Supercopa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2020, além de dois estaduais, em 2020 e 2021.

Foram 109 partidas, sete gols marcados e 11 assistências. Na despedida, diante do Fortaleza, em 23 de junho, o jogador disse que gostaria de retornar ao clube após a passagem pela Europa.

