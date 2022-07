Flamengo encaminha acordo com Pulgar, mas enfrenta rejeição por anúncio

O Flamengo está bem próximo de anunciar a contratação do volante chileno Erick Pulgar, de 28 anos. O acerto com o jogador foi encaminhado após a desistência do clube carioca por Walace, da Udinese. A Fiorentina, atual clube de Pulgar, aceitou a proposta de 3 milhões de euros (16 milhões de reais pela cotação atual), mas o desfecho ainda esbarra em uma série de manifestações contrárias pelas redes sociais, encabeçadas pela hashtag #pulgarnão.

Alvo recente do Corinthians, pesa contra Pulgar duas acusações: a de estupro e até homicídio, este bem mais antigo, quando ainda atuava pelo Deportes Antofagasta, em 2013.

A de estupro foi formalizada no último dia 29 de junho, por uma mulher de 24 anos, que diz ter sido abusada sexualmente em um terreno localizado em Calera de Tango, uma das 32 comunas em Santiago, capital do Chile.

A vítima explica ter perdido a consciência após sentar-se com dez pessoas e aceitado uma bebida em um pub na semana passada. Ela prestou queixa na terça-feira, 28, na 37ª Delegacia de Carabineros, e reconhece o jogador da seleção chilena como um dos envolvidos. Pulgar e o empresário Fernando Felicevich negam, enquanto o caso ainda é investigado.

O meio-campista negocia um destino para jogar no segundo semestre desde que voltou de um empréstimo no Galatasaray-TUR e ficou sem espaço em Florença. Ele está há sete temporadas na Europa – quase todo o tempo no futebol italiano.

Revelado pelo Antofagasta-CHI, em 2011, com apenas 17 anos, começou a ganhar espaço um ano depois, mas quase viu a carreira quase chegar ao fim em 2013 quando atropelou um homem de 66 anos, que morreu no acidente. Ele teve a carteira de motorista suspensa por um ano.

Na Itália, atuou por quatro temporadas no Bologna, a melhor delas a de 2018/19 quando marcou seis gols e deu duas assistências em apenas 30 jogos chamando atenção da Fiorentina. Logo no primeiro ano pela Viola marcou sete gols em 41 jogos, com oito passes diretos para gol.

Na última, após realizar apenas oito jogos em seis meses, acabou emprestado ao Galatasaray onde também jogou pouco: apenas 11 jogos, sete deles como titular. O contrato com a Fiorentina ainda tem mais um ano de duração.

Pela seleção, fez parte do elenco campeão da Copa América de 2016, mas só atuou em uma partida da campanha. Virou titular a partir de 2019, participando da Copa América daquele ano e da última edição da competição, em 2021, ambas no Brasil.

