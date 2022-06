Flamengo e Palmeiras têm quase 1/3 das receitas da Série A, diz estudo

Um estudo da empresa de consultoria de investimentos XP, que analisou as finanças dos clubes do futebol brasileiro, apontou que Flamengo e Palmeiras foram responsáveis por concentrar quase um terço de todas as receitas dos times da Série A do Brasileirão no ano passado. Em 2021, o Rubro-Negro faturou 1,054 bilhão de reais, enquanto o Verdão viu 911 milhões de reais entrando em seus cofres.

Juntos, os dois clubes foram responsáveis por 29,8% das receitas dos times de primeira divisão, que, somadas, foram de 6,6 bilhões de reais – um crescimento de apenas 1% nos últimos três anos. A principal fonte de receita veio dos direitos de transmissão, responsáveis por gerar 3,4 bilhões de reais às equipes; em seguida, aparecem negociações de jogadores (1,15 bilhão de reais), publicidade (1,06 bilhão) e bilheteria (435 milhões).

O terceiro colocado no ranking é o Atlético Mineiro, que mostrou a maior evolução de receitas de um ano para outro: de 154 milhões de reais em 2020, pulou para 506 milhões em 2021. Já o quarto lugar é do Corinthians, com 503 milhões de reais em receitas no ano passado (confira o ranking completo abaixo).

Segundo o estudo, as receitas dos principais clubes se explicam por diferentes fatores. No caso de Palmeiras e Atlético, por exemplo, premiações por títulos explicam boa parte do sucesso financeiro: o Verdão ganhou as duas últimas Libertadores, enquanto o Galo levou o Brasileiro e a Copa do Brasil no ano passado. Já o Flamengo apresentou “crescimento expressivo em publicidade”, de acordo com o relatório.

Confira o top 10 de receitas dos times da Série A de 2021:

Flamengo – 1,054 bilhão de reais Palmeiras – 911 milhões de reais Atlético Mineiro – 506 milhões de reais Corinthians – 503 milhões de reais Grêmio – 465 milhões de reais São Paulo – 465 milhões de reais Internacional – 382 milhões de reais Santos – 372 milhões de reais Fluminense – 324 milhões de reais Red Bull Bragantino – 291 milhões de reais

