Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro na temporada, diz estudo

Atualizado em 14 out 2022, 10h02 - Publicado em 14 out 2022, 09h39

O Flamengo, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, é o melhor time do país em 2022, segundo estudos de dados de desempenho feitos pelo CIES Football Observatory com números do InStat, divulgados nesta sexta-feira, 14. O Rubro-negro domina principais estatísticas de ataque e defesa na temporada.

Apesar de vir de uma temporada pouco vitoriosa e, até o momento, sem títulos, o Flamengo está à frente. De acordo com os estudos, a equipe carioca domina as estatísticas ofensivas de chutes a gol e passes certos no terço final de ataque. Nos dados defensivos, o Rubro-negro também vai bem: é quem menos concede passes no terço final de defesa e o terceiro que menos sofre chutes no próprio gol.

O Palmeiras, atual campeão da Libertadores sobre o Flamengo, também aparece bem nos rankings: é o segundo que mais finaliza ao gol e que menos sofre chutes à meta. A equipe paulista, com apenas cinco derrotas na temporada, é a líder do Campeonato Brasileiro, a detalhes de conquistar o título.

Ainda que em fase inferior à da temporada passada, o Atlético Mineiro vai bem em algumas estatísticas. O Galo, campeão estadual e da Supercopa do Brasil, é a segunda equipe que menos concede passes no terço final defensivo e a que menos concede finalizações ao próprio gol. Na temporada, o time passou pelo treinamento de Turco Mohamed e Cuca.

