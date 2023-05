Flamengo busca ‘pacotão’ de reforços para julho; confira os alvos

Depois de pouco movimentar o mercado no início do ano, o Flamengo prepara um pacotão de reforços para a segunda e última janela de transferências da temporada, que ocorrerá entre 3 de julho e 2 de agosto. Com as demandas do recém-chegado técnico Jorge Sampaolli, o clube carioca segue tentando viabilizar a chegada novas peças principalmente o setor de criação e ofensivo.

Além do goleiro argentino Agustín Rossi, que acertou vínculo em janeiro, mas só se apresentará em julho, o clube anunciou nesta semana um acordo com o atacante Luiz Araújo, que estava no Atlanta United, dos Estados Unidos.

Outros nomes são especulados: o lateral-direito argentino Gonzalo Montiel, o meia-atacante uruguaio Nicolás de la Cruz e o volante Pablo Roberto.

Luiz Araújo

O atacante de 26 anos foi anunciado na última semana como o primeiro reforço da era Sampaoli. Ex-São Paulo e Lille, assinou contrato com o clube até dezembro de 2027. Segundo o site ge, o Rubro-Negro pagará 9 milhões de euros (48 milhões de reais).

Nicolás de la Cruz (River Plate)

Aos 25 anos, o jogador está no River Plate desde 2017. Com a camisa dos Milionarios possui 185 jogos, 30 gols marcados e 39 assistências. O interesse do Fla no uruguaio se intensificou desde a chegada de Sampaoli, que enxerga no atleta a versatilidade necessária no setor ofensivo.

Conforme divulgado pelo canal Paparazzo Rubro-negro, De La Cruz e seu estafe teriam dado sinal verde para o avanço das negociações. Por isso, há bastante otimismo do clube carioca ema acertar com o meio-campista nos próximos dias.

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Aos 26 anos, o lateral-direito chegaria como solução para suprir a carência na posição. Uma possível vinda esfriou depois da declaração de Sampaoli após a vitória sobre o Corinthians no último domingo, 21, ele reconheceu que a prioridade é outra.

“Dirigi Montiel no Sevilla, é um grande lateral. Temos muita confiança em Wesley, na volta de Matheuzinho e no Varela também. Hoje, eu olharia outras posições onde o time precisa com mais urgência”, disse.

Pablo Roberto

Outro nome que está no radar do Fla é do volante Pablo Roberto, de 23 anos, atualmente emprestado pelo Vila Nova-GO ao Remo. Em recente entrevista, o presidente do clube paraense, Fábio Bentes, admitiu ser possível um adeus em julho.

“[Pablo] Tem contrato com o Remo até final do ano, a próxima janela de transferência é até julho. Até lá, ele fica no Remo. Lá na janela de transferência, eventualmente, pode haver uma proposta, que o Vila Nova pode aceitar, temos a oportunidade de dizer se o Remo cobre, ou não. O Remo tem preferência e a gente avalia naquele momento”, explicou, em entrevista à TV Cultura.