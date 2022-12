Flamengo anuncia acordo com técnico Vítor Pereira para 2023

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 13, ter um acordo com o técnico Vítor Pereira para a temporada 2023. A polêmica negociação envolvendo o português deve ter desfecho positivo para a equipe carioca, que tem desde dezembro um acerto costurado com o treinador que comandou o Corinthians na última temporada. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas deve ocorrer nos próximos dias. Ele foi o escolhido para suceder Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh — Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022

O acerto entre Flamengo e Vítor Pereira causou polêmica e revolta por parte de torcedores do Corinthians. O treinador português foi vice-campeão da Copa do Brasil e não renovou contrato com o clube paulista alegando problemas familiares (saúde da sogra) e destacando que retornaria a Portugal.

Mesmo com o problema familiar, o português passou as férias no Brasil, junto a família, e avançou as tratativas com o Rubro-Negro. Detalhes do vínculo entre Vítor Pereira e Flamengo ainda não foram divulgados.

Mesmo com o título da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo decidiu não dar continuidade ao trabalho com Dorival Júnior. O técnico manifestou desejo de seguir na Gávea, mas a vontade do clube seguiu caminho o oposto.

