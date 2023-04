Fla-Flu por artilharia do país: Pedro e Cano rivalizam; confira a corrida

Os quatro gols marcados por Pedro, do Flamengo, na goleada por 8 a 2 diante do Maringá-PR, asseguraram ao Rubro-Negro mais do que a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Com a atuação decisiva, o camisa 9 também desbancou Germán Cano, do Fluminense, no topo da corrida pela artilharia do país.

Mesmo tendo balançado as redes uma vez na vitória e classificação diante do Paysandu, o argentino ficou atrás na corrida: 20 gols contra 21 do rival.

Segundo números do site de estatísticas Ogol, o Fla-Flu pelo posto de principal matador do país tem sido palmo a palmo: Pedro tem 21 gols em 20 jogos, contra 20 gols em 19 partidas de Cano, a mesma média de 1,05 por jogo.

Cano leva vantagem pelo fato de ter terminado como principal artilheiro do último Campeonato Carioca, com 16 gols, e com a taça da competição. No estadual, Pedro atuou menos e colocou nove bolas na rede.

Na última temporada, o argentino terminou como o goleador do país, com 44 gols, e Pedro na segunda colocação, com 29, empatado com Hulk, do Atlético Mineiro.

A lista dos principais artilheiros – contabilizadas as principais competições do país – ainda tem na sequência, curiosamente, um companheiro de Cano: Lelê, atacante destaque do Volta Redonda contratado pelo Fluminense. Ele fez 15 gols.

Além dele, estão na corrida nomes como Hulk, autor de 14 gols, Róger Guedes, do Corinthians, que fez 13, Juan Martin Lucero, do Fortaleza, com 12 e outros. PLACAR mostra o top-10:

1. Pedro (Flamengo)

21 gols

2. Cano (Fluminense)

20 gols

3. Lelê (Fluminense)

15 gols

4. Hulk (Atlético-MG)

14 gols

5. Róger Guedes (Corinthians)

13 gols

6. Wallace Pernambucano (América-RN)

13 gols

7. Juan Martín Lucero (Fortaleza)

12 gols

7. Luciano Juba (Sport)

12 gols

7. Luiz Fernando (Atlético-GO)

12 gols

7. Vágner Love (Sport)

12 gols