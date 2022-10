Fifa pune Atlético-MG com ‘transfer ban’ por dívida com Nacho

O Atlético Mineiro foi punido pela Fifa com o “transfer ban”, em razão de dívida com o River Plate, da Argentina, na negociação de Nacho Fernández. O valor do débito gira em 13 milhões de reais e foi confirmada pelo clube, que diz já ter acordado com os argentinos a quitação.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O valor é referente a quase 50% da negociação, acertada no ano passado. O Galo afirma que deseja por fim à medida da Fifa até janeiro, quando a janela de transferências é aberta.

Apesar de ser o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro vive momento delicado financeiramente. Em balanço de 2021, o clube declarou dívida bruta de 1,47 bilhão de reais, a mais alta do país.

Simultaneamente, o Galo constrói a Arena MRV, que promete ser fonte de lucros futuros, e busca mitigar débitos de curto prazo. A discussão sobre uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) também permeia a associação nos últimos meses.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens