Fernando Diniz x São Paulo: Quem está melhor desde a separação?

Neste domingo, 17, São Paulo e Fluminense ficam frente a frente pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, Fernando Diniz pisa no Morumbi pela primeira vez desde que foi demitido do São Paulo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O técnico que divide opiniões em todo o país vive um grande momento na carreira e pode reassumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. Ao mesmo tempo, o Tricolor paulista tenta se manter na parte de cima, colado no G-6, enquanto respira nas outras competições (Copa do Brasil e Sul-Americana).

O relacionamento entre Diniz e o São Paulo teve início em setembro de 2019, quando o técnico foi contratado para dar sequência a reta final da temporada. Porém, o projeto já visava o ano seguinte e, foi em 2020, cheio de altos e baixos, que o “Dinizismo” aflorou no Morumbi.

Vexame no Paulista e tropeços no Brasileiro

O trabalho de Fernando Diniz no São Paulo apresentou o mesmo dilema de outrora na carreira do treinador: desempenho ou resultado?

Entre boas atuações e tropeços, Diniz balançava no cargo! A pressão cresceu após as quartas de final do Paulistão de 2020, eliminado pelo time remendado do Mirassol. Mais tarde, a expectativa de título e fim do jejum cresceu com um primeiro turno no Brasileirão de manual – liderança isolada do campeonato, com 37 pontos, e apenas duas derrotas.

A expectativa não foi atendida e, depois de tanto ventar, Diniz caiu! A partir da 28ª rodada, o treinador iniciou uma sequência negativa – seis jogos sem vitória e uma derrota por 5 a 1 para o Internacional, que roubou a liderança da equipe paulista. A má fase e os protestos culminaram na demissão do treinador, após a 33ª rodada.

Rodou e voltou ao Fluminense

Depois do São Paulo, Diniz passou por Santos e Vasco – ambos sem sucesso e por curto período. Agora, em 2022, o treinador retornou ao clube que o levou para o Morumbi – o bom desempenho no comando do Fluminense destaca mais uma vez o trabalho dentro das quatro linhas.

Continua após a publicidade

O time das Laranjeiras não perde há seis jogos e pode assumir a vice-liderança do Brasileiro, tudo isso enquanto Diniz detém um aproveitamento de 72% com a equipe – em 18 jogos.

O Fluminense, em 2019, com Fernando Diniz, caiu nas oitavas da Copa do Brasil. Em 2020 e 2021, o treinador disputou as quartas por SPFC e Santos. Ontem, chegou de novo à fase. Após Cruzeiro 0x3 Flu, perguntei a ele o que mudou no “Diniz” desde 2019. A resposta é longa, mas vale: pic.twitter.com/ppJRJ5WpQE — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) July 13, 2022

São Paulo do Ceni e Flu do Diniz

Nesse meio tempo, o São Paulo precisou de Hernán Crespo para conseguir o que almejava com Diniz – sair da fila! Depois de 9 anos sem título, o argentino deu a conquista do Paulistão em 2021 para o Tricolor.

Hoje, com o ídolo Rogério Ceni no comando da equipe, o São Paulo tenta sobreviver até o seu limite em todas as frentes – Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Fato é que tanto o São Paulo com Ceni quanto o Diniz com o Fluminense parecem estar vivendo dias melhores – ou pelo menos mais harmoniosos. Ambos encontraram um caminho e têm seguido adiante com seus objetivos.

“O Fluminense, para mim, não pela posição que ocupa, mas você pega o time do Fluminense hoje, primeiro que tem um ótimo treinador. Vejo o meio de campo – André, Martinelli, Ganso… São várias opções. O Fluminense tem muitas opções e tem um grande treinador”, comentou Ceni ao projetar o duelo.