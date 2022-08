Felipão pede calma com Vitor Roque: ‘É uma incógnita, tem 17 anos’

A vitória do Athletico Paranaense sobre o Atlético Mineiro, no último domingo, 8, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, passou pelos pés de uma grande promessa. Autor de dois gols no jogo, Vitor Roque, de 17 anos, voltou a impressionar e gerar comoção entre torcedores nas redes sociais. No entanto, Felipão, treinador do Furacão, pediu calma com o garoto.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Roque, que chegou neste ano ao Athletico após saída conturbada do Cruzeiro, é tratado como uma das maiores promessas atuais do futebol brasileiro. Contra o Galo, marcou de fora da área, com belo chute no ângulo direito, e também concluindo um cruzamento rasteiro.

Luiz Felipe Scolari, ao ser questionado sobre o atacante na coletiva de imprensa pós-jogo, foi cauteloso: “O Vitor Roque é uma incógnita. São 17 anos, gente. Ainda tem dificuldade em alguns trabalhos técnicos, porque ele com 15 era profissional. Então ele não aprendeu algumas coisas”.

O atleta ainda adolescente estreou profissionalmente aos 16 anos, na Série B, pelo Cruzeiro. O atacante nascido em 2005 fez poucos jogos com a categoria sub-20 do time mineiro, pois foi levado para o profissional praticamente direto do sub-17.

Essa profissionalização precoce é um dos obstáculos para poder exaltar Vitor, segundo Scolari: “De vez em quando, nos treinamentos, paramos uma jogada para dizer: ‘esse cabeceio tem que ser direcionado dessa forma’. É coisa que faz no júnior”.

O campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, contudo, explicou por que a promessa consegue espaço aos poucos na equipe titular: “Ele tem uma vontade tão grande, uma qualidade tão grande, que supera tudo isso. Vai se tornar um dos maiores jogadores que teremos pela frente”.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens