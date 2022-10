Falta pouco: Palmeiras chega a 99,5% de chances de título; veja as contas

Atualizado em 7 out 2022, 02h57 - Publicado em 7 out 2022, 07h00

A quinta vitória consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, no encerramento da 30ª rodada da competição, elevou para 99,5% a probabilidade de conquista do título do torneio, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Desta vez, a equipe dirigida por Abel Ferreira goleou por 4 a 0 o Coritiba e chegou aos 66 pontos, 12 vantagem para o Internacional, o segundo colocado com 54. Mesmo com 24 pontos em disputa, a chance da equipe gaúcha surpreender é estimada em somente 0,3%.

Fluminense, Corinthians, Flamengo e Athletico Parananese, que compõem o G-6, tem menos probabilidades ainda: 0,039%, 0,033%, 0,007% e 0,001% são as chances, respectivamente.

O grupo, a exceção do Furacão, está bem encaminhado para as seis vagas da competição para a próxima Libertadores – quatro direta e duas para a pré: Inter (99,2%), Fluminense (94,9%), Corinthians (92,7%), Flamengo (85,4%) e Athletico Paranaense (56,4%).

Os paranaenses, por sua vez, estão somente dois pontos acima do Atlético Mineiro, que tem 44,5% de probabilidade.

Antes do Coxa, o Verdão já havia vencido Juventude, Santos, Atlético Mineiro e Botafogo. Além disso, agora soma 15 jogos consecutivos sem ser derrotado em toda a competição.

O time evita euforia, mas as chances aumentam a cada rodada. No último ano, o Galo conquistou a competição na 36ª rodada, ao atingir 81 pontos. A diferença para o segundo colocado, o Flamengo, era de dez pontos.

Na sequência de oito jogos que restam, o Verdão encara: Atlético Goianiense (fora), São Paulo (casa), o Avaí (casa), Athletico Paranaense (fora), Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América Mineiro (casa) e Internacional (fora).

“Parabéns, galera!! Faltam 8! Avanti Palestra!”, publicou o técnico Abel Ferreira nas redes sociais. A competição, por sinal, é um dos raros títulos ainda não levantados por ele desde a chegada ao clube.

