Everton Cebolinha retorna ao Brasil após dois anos de decepção na Europa

Aos 26 anos, Everton Cebolinha retorna ao futebol brasileiro bem menos badalado se comparado a quando saiu do Grêmio, há dois anos. Principal reforço do Flamengo para a atual temporada, ele deve ser anunciado nos próximos dias com um contrato longo de cinco anos. O atacante procura recuperar o bom desempenho, que não conseguiu demonstrar no futebol europeu.

Cebolinha foi adquirido pelo Benfica, de Portugal, em agosto de 2020, a pedido do então recém-chegado técnico Jorge Jesus. A transação junto ao Grêmio foi de 20 milhões de euros, sob grandes expectativas à época.

O atacante vivia boa fase. Vinha de convocações recentes na seleção brasileira e um ano antes, em 2019, foi um dos rostos principais da seleção campeã da Copa América. Marcou um dos gols do título, sobre o Peru, no Maracanã, e foi um dos artilheiros daquela edição, com três bolas na rede.

A saída do futebol brasileiro era vista como uma questão de tempo. Everton foi revelado pelo Grêmio em 2014, aos 18 anos, e, ao todo, disputou 276 partidas e marcou 69 gols pelo Tricolor gaúcho. Foi ainda campeão da Libertadores, Recopa e Copa do Brasil.

Apesar da chegada cercada de expectativas ao Benfica, o atacante brasileiro não correspondeu à altura com a camisa dos Encarnados. No primeiro ano no clube, disputou 48 jogos, 35 destes como titular, marcou oito gols e deu dez assistências.

Na última temporada, entrou em campo 47 vezes, 33 como titular, balançou as redes sete vezes e deu outras sete assistências. A minutagem como reserva gerou atrito, e o baixo desempenho em campo desagradou à torcida. O brasileiro chegou a ser alvo de vaias nos jogos da Taça da Liga Portuguesa.

Cebolinha terminou a última temporada pelo Benfica ainda sem se afirmar no futebol europeu. A equipe perdeu a final da Taça da Liga para o rival Sporting e, apesar da boa campanha, foi eliminada nas quartas de final da Champions pelo Liverpool – competição em que o jogador passou em branco.

Junto a isso, Cebolinha se viu ofuscado pelo atacante uruguaio Darwin Núñez, recém-contratado pelo Liverpool e artilheiro do time.

Já na seleção brasileira, Everton também perdeu espaço. Sua última convocação foi em julho passado para a disputa da Copa América. Agora, terá no seu retorno ao futebol nacional uma oportunidade de voltar aos tempos de alta. No Flamengo de Dorival Júnior, o atacante estará à disposição a partir de julho.

