O Flamengo aumentou nesta terça-feira, 14, a carga para fechar a contratação do atacante Everton Cebolinha, do Benfica. Segundo informações do jornal A Bola, o Rubro-Negro já convenceu o jogador e tem o primeiro sinal positivo do clube português para um desfecho. A proposta de 14 milhões de euros (74,7 milhões de reais pela cotação atual) será formalizada nas próximas horas, restando somente o acordo de variáveis para o anúncio.

A publicação diz que as exigências devem elevar o montante para 16 milhões de euros (85,3 milhões de reais), condicionado a inclusão de número de partidas e gols. O acordo deve transformá-lo no segundo jogador mais caro da história do clube.

Até aqui, a maior contratação já feita, considerando a cotação da época, é a de Pedro. Para confirmar a compra após o empréstimo de uma temporada, ao final de 2020, o clube desembolsou 14 milhões de euros (87 milhões de reais).

Em euros, Gabigol é o maior investimento. O clube assegurou a permanência do herói da conquista da Libertadores, em janeiro de 2020, desembolsando 17,5 milhões de euros, mas com valor final menor: 77 milhões de reais à época.

Alvo do clube já na janela de transferências de janeiro, Cebolinha deve custar 1,5 milhão de euros menos, mas ainda superar Gabigol pela atual cotação do euro relacionado ao real, ou seja, 8,3 milhões de reais para mais.

Além do camisa 9, Everton pode deixar para trás outros grandes investimentos como Arrascaeta, comprado em 2019 do Cruzeiro por 15 milhões de euros (63,7 milhões de reais).

Na lista atual dos dez mais caros da história do clube, além de Arrascaeta e Pedro, somente os zagueiros Rodrigo Caio e Léo Pereira, e o atacante Vitinho seguem. Curiosamente, nenhum dos três vive bom momento.

Também integram o top-10 nomes mais antigos como Vagner Love, comprado na última década do CSKA Moscou, o zagueiro Gamarra, trazido no início do século do Atlético de Madri. Gerson e Michael, outros dois nomes, já foram negociados.

Everton ficou marcado pela passagem pelo Grêmio, ganhando projeção como um dos melhores jogadores em atividade no país entre 2018 e 2020. No período, passou a ser constantemente chamado pelo técnico Tite. Em 2019, foi eleito o melhor jogador da Copa América conquistada pela seleção brasileira. No clube português, são 95 jogos, com 15 gols e 17 assistências em duas temporada disputadas.

Confira a lista dos mais caros do Flamengo:

1. Pedro (Fiorentina-ITA), em 2020

14 milhões de euros (87 milhões de reais)

2. Gabigol (Inter de Milão-ITA), em 2020

17,5 milhões de euros (78,6 milhões de reais)

3. Arrascaeta (Cruzeiro), em 2019

15 milhões de euros (63,7 milhões de reais)

4. Vitinho (CSKA Moscou-RUS)

12 milhões de euros (53,3 milhões de reais)

5. Gerson (Roma-ITA), em 2019

13 milhões de euros (49,7 milhões de reais)

