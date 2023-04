Estreia de Dorival Jr no São Paulo, Cruzeiro de volta e Suárez em branco

O início da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro começou neste sábado, 22, com oito equipes em campo e quatro confrontos com diferentes enredos. O Flu segue 100% no Brasileirão e dando show dentro de campo, enquanto Dorival Júnior reestreou no São Paulo e viu o Tricolor conquistar os primeiros pontos na competição. O Cruzeiro voltou a vencer na elite do futebol brasileiro depois de muito tempo e teve reação do Bragantino. Confira como foram os jogos até aqui:

São Paulo 3 x 0 América-MG

A 2ª rodada do Brasileirão marcou a reestreia de Dorival Júnior no São Paulo e os primeiros três pontos da equipe tricolor na competição. No Morumbi, a equipe do América foi superior, mas não conseguiu converter o domínio em gols. Foram 22 finalizações da equipe mineira e nenhuma passou pelo goleiro Rafael. O Tricolor foi eficiente e, apesar do volume baixo, aproveitou as chances para vencer por 3 a 0 – Luciano, Calleri e Marcos Paulo marcaram -. Despedido no meio da semana para dar lugar a Dorival, Rogério Ceni foi alvo de homenagens da torcida são-paulina.

Fluminense 2 x 0 Athletico-PR

Segunda rodada do Campeonato Brasileiro e segundo show do Fluminense na competição. O Tricolor carioca recebeu o Athletico no Maracanã e não tomou conhecimento do adversário. Jogando no melhor estilo ‘Dinizismo’, o Flu dominou e venceu por 2 a 0 – com gols de Lima e Nino – para seguir 100% na competição. O encontro também se tornou a sexta vitória seguida da equipe na atual temporada.

FLU EMBALADO 🔴⚪️🟢 O Fluminense de Fernando Diniz venceu o Furacão e chegou a sexta vitória seguida. Quem para o Tricolor carioca? ✅ 3 x 1 Sporting Cristal

✅ 4 x 1 Flamengo

✅ 3 x 0 Paysandu

✅ 3 x 0 América-MG

✅ 1 x 0 The Strongest

✅ 2 x 0 Athletico-PR pic.twitter.com/T93VO7HuIQ — Placar (@placar) April 22, 2023

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio

A torcida celeste pôde festejar uma vitória do Cruzeiro no Brasileirão depois de muito tempo: foram 1.269 dias de espera. Na primeira partida em casa, jogando no Independência, o Cabuloso recebeu o Grêmio e foi superior na maior parte do encontro. Com gol de Bruno Rodrigues, o Cruzeiro conseguiu o placar mínimo e os primeiros três pontos na competição. Ao mesmo tempo, o Tricolor gaúcho viu o craque uruguaio Luisito Suárez passar em branco em mais um jogo. El Pistolero ainda não balançou a rede no campeonato.

VENCEU O CABULOSO 🦊 O Cruzeiro bateu o Grêmio por 1 a 0 e voltou a vencer uma partida de Brasileirão depois de muito tempo: ⏱️ 1.269 dias A última vitória havia acontecido no dia 31/10/2019, na partida contra o Botafogo, fora de casa! pic.twitter.com/aee35zTJUr — Placar (@placar) April 23, 2023

Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino

Após ser derrotado na estreia pelo Palmeiras, o Cuiabá cumpriu o primeiro compromisso do Brasileirão 2023 dentro de seus domínios. Com bom retrospecto na Arena Pantanal, o time da casa quase saiu com a vitória, mas foi surpreendido na reta final. Já no segundo tempo, Mateusinho colocou o Dourado na frente, aos 22 minutos. O Bragantino, que venceu o Bahia de virada na primeira rodada, voltou a mostrar poder de reação e foi buscar o empate aos 40 minutos, com Thiago Borbas.