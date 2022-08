Estoril Praia anuncia Erison, do Botafogo, por empréstimo

O Estoril Praia, de Portugal, anunciou nesta terça-feira, 30, o reforço do atacante Erison. O jogador de 23 anos pertence ao Botafogo e assinou contrato por empréstimo de um ano, sem opção de compra, até junho de 2023. A negociação foi alvo de críticas de botafoguenses nas redes sociais.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

‘El Toro’ é o artilheiro isolado do Botafogo no ano, com 15 gols marcados, além de ter sido eleito a revelação do Campeonato Carioca. Ele foi adquirido pelo Glorioso em janeiro, após se destacar pelo Brasil de Pelotas. Agora, ele chega para disputar a elite de Portugal, da qual o Estoril ocupa o quinto lugar, com sete pontos em quatro jogos.

Em julho, a equipe carioca renovou o contrato com o atleta até 2025 e aumentou para 60% a participação em seus direitos econômicos. A ida por empréstimo de Erison a Portugal é vista pela gestão do empresário americano John Textor como uma oportunidade de dar mais rodagem ao atleta, mas a negociação rendeu críticas por parte de atletas e, sobretudo, torcedores.

Continua após a publicidade

Depois da derrota para o Flamengo no domingo, 28, o técnico português Luís Castro demonstrou incômodo com as cobranças por ter liberado Erison.

“Não podemos ter duas verdades. Não podemos ter a verdade que há um mês vocês (jornalistas) diziam que era bom contratar um 9 e hoje a verdade ser outra. A honestidade intelectual deve fazer parte de nós. É verdade que há um mês atrás dizia-se que precisávamos de um 9, que o Erison não estava produzindo, não tinha isso, aquilo… Essa era a análise”, disse.

O Botafogo, atual 14ª no Brasileirão, contratou recentemente dois atacantes: Tiquinho Soares, do Olympiacos, da Grécia, e Júnior Santos, do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, que farão companhia ao jovem Matheus Nascimento.

“Havia de se tomar uma decisão. Quatro noves para uma equipe é demasiado, para qualquer equipe do mundo. Na análise entendeu-se que o Erison necessitava muito tempo de jogo, a Europa poderia dar isso a ele e aqui poderia ter esse risco de ele não ter esse tempo”, completou o treinador.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens