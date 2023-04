Entenda as mudanças no VAR para o Brasileirão 2023

A exatos dez dias do início do Campeonato Brasileiro 2023, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou algumas novidades em relação à arbitragem e à atuação do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) nas partidas da competição. Agora, os árbitros terão de anunciar ao vivo para todo o estádio e telespectadores sempre que tomar uma decisão após checar o VAR. Há ainda recomendação para estender os acréscimos das partidas e a obrigatoriedade da redução no número de atletas no aquecimento.

As novas regras foram detalhadas pelo presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, em entrevista ao ge durante a pré-temporada que está sendo realizada no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 5.

Maior transparência nas decisões do VAR

A principal mudança está na postura do árbitro de campo sempre que checar o lance no VAR. Após tomar a decisão eles terão que comentar a decisão técnica e disciplinar em comunicação que será transmitida no telão do estádio e para quem acompanha pela televisão. O conceito já é consagrado no futebol americano e foi testado em alguns eventos da Fifa.

“Isso será transmitido no telão e é importante para quem está no estádio e quem acompanha pela TV. Mostra transparência e respeito muito grandes. Estamos preparando os árbitros de elite para não cometerem nenhum equívoco também na hora de se expressar”, afirmou o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme.

Validação de gol em linhas sobrepostas

Em lances de impedimento, sempre que a linha do atacante estiver sobreposta à linha do defensor adversário o lance e o eventual gol serão validados pelo VAR. Essa nova regra, que beneficia o ataque, só vale se as posições dos jogadores forem captadas pelo VAR e formarem uma cor única azul.

Rigor nas reclamações

A fim de diminuir as agressões verbais, a partir de agora há a recomendação para que os árbitros apliquem cartão amarelo em caso de pressão à arbitragem. Ou seja, se um jogador for correndo atrás do juiz de campo quando o mesmo for revisar o lance no VAR, ele será punido com cartão.

Rodízio de reservas no aquecimento

Apenas seis jogadores reservas por time serão autorizados a fazer o aquecimento na lateral e atrás do campo de jogo. Segundo Seneme, o preparador físico dos clubes é quem fará a gestão desse rodízio. Essa nova medida visa controlar possíveis interferências por reclamação dos reservas no decorrer da partida.

Aumento dos acréscimos

Implementado na Copa do Mundo do Catar e seguido pelas principais competições europeias desde então, a partir de agora haverá aumento significativo na prorrogação. Tempo gasto em comemorações de gols, marcação de pênalti e toda paralisação serão acrescidos pelos árbitros.