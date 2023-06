Enner Valencia: compare o reforço do Inter com destaques do Brasileirão

A torcida do Internacional está animada com a chegada de Enner Valencia. O atacante equatoriano de 33 anos é o novo reforço colorado após uma excelente temporada pelo Fenerbahçe, em que foi o artilheiro do Campeonato Turco com 29 gols, e boa participação também na Copa do Mundo de 2022, quando marcou três vezes na fase de grupos. E os números do novo camisa 13 colorado são bons quando comparados a alguns dos principais atacantes do Brasileirão.

Ao todo, em 48 jogos na temporada europeia, Valencia marcou 33 gols (média de 0,69 por partida) e deu sete assistências (0,15 por partida). Das 33 bolas na rede, 14 foram em cobranças de pênalti. O Fenerbahçe terminou com o vice-campeonato turco, oito pontos atrás do rival Galatasaray.

Fazendo um comparativo com nomes como Hulk (Atlético Mineiro), Luis Suárez (Grêmio), Rony (Palmeiras), Tiquinho Soares (Botafogo), Germán Cano (Fluminense), Pedro e Gabigol (ambos do Flamengo), a lista fica assim:

Média de gols na temporada

Pedro: 0,83 (24 em 29 jogos) Cano: 0,81 (25 em 31 jogos) Valencia: 0,69 (33 em 48 jogos) Tiquinho: 0,68 (19 em 28 jogos) Hulk: 0,65 (20 em 31 jogos) Suárez: 0,54 (14 em 26 jogos) Gabigol: 0,50 (16 em 32 jogos) Rony: 0,30 (9 em 30 jogos)

Média de assistências na temporada

Suárez: 0,31 (8 em 26 jogos) Tiquinho: 0,21 (6 em 28 jogos) Rony: 0,20 (6 em 30 jogos) Hulk: 0,16 (5 em 31 jogos) Valencia: 0,15 (7 em 48 jogos) Pedro: 0,10 (3 em 29 jogos) Gabigol: 0,09 (3 em 32 jogos) Cano: 0,00 (0 em 31 jogos)

Em fim de contrato com o Fenerbahçe, Valencia chega ao Inter em transferência livre. O equatoriano só poderá estrear pela equipe de Porto Alegre após o dia 3 de julho, quando abre a janela de transferências internacional no Brasil. Ele está convocado pela seleção do Equador, que faz amistosos com a Bolívia, neste sábado, 17, e com a Costa Rica, na próxima terça-feira, 20.