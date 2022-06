Endrick vira opção para Abel no Palmeiras em julho; como chega o prodígio

Em seis meses, Endrick passou de um anônimo adolescente da base do Palmeiras a uma verdadeira estrela do esporte nacional. Campeão e eleito melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Jr, o atacante canhoto segue encantando torcedores alviverdes e somando marcas expressivas nas divisões inferiores do Verdão. Ele está a menos de um mês de assinar seu primeiro contrato profissional, no próximo dia 21 de julho, quando completará 16 anos. A partir daí, abrem-se as portas para sua estreia na equipe principal, atual líder do Brasileirão.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O mais novo feito de Endrick foi encaminhar a vantagem palmeirense no primeiro jogo da final da Copa do Brasil sub-17, diante do Vasco, no Allianz Parque, na última terça-feira, 22. O jovem, que pediu para atuar na competição para manter o ritmo de jogo, marcou duas vezes na goleada por 4 a 1. Com os tentos, a joia alviverde, que já tinha feito gols decisivos na semi contra o Atlético-MG, atingiu marca expressiva: 80 gols em 109 partidas pela equipe nas categorias de base – desde o primeiro ano, no sub-13.

Personagem de capa da edição de fevereiro de PLACAR, Endrick é apontado como a grande revelação do futebol brasileiro. Protagonista da Copinha, mesmo atuando contra atletas até seis anos mais velhos, o jogador nascido em Brasília é destaque das seleções de base e já recebeu sondagens de Real Madrid e Barcelona.

Em fevereiro, houve certo clamor para que o técnico Abel Ferreira o levasse para a disputa do Mundial de Clubes, diante do Chelsea, nos Emirados Árabes Unidos. Diferentemente do que ocorre nos torneios da CBF, nos quais é exigido que todos os inscritos tenham contrato profissional, a competição da Fifa permitia a presença do adolescente. O treinador português, no entanto, cortou o assunto logo de cara e o aconselhou a realizar uma viagem de férias com a família à Disney — sugestão acatada pelo garoto.

Continua após a publicidade

Em maio, a diretoria do Palmeiras anunciou um acordo para Endrick assinar seu primeiro contrato profissional. O documento, porém, só será assinado quando ele completar 16 anos, conforme expresso na legislação trabalhista brasileira. Recentemente, o goleador foi destaque também no cenário internacional: campeão, artilheiro e melhor jogador da seleção brasileira sub-17, campeã do Torneio de Montaigu, na França.

Endrick ainda terá ao menos uma oportunidade de brilhar na base alviverde e erguer mais um caneco: o jogo de volta da final da Copa do Brasil sub-17, diante do Vasco, acontece no domingo, 26, às 11h, em São Januário. Ao SporTV, o jovem falou da ansiedade para integrar o elenco de cima.

“Quero que chegue julho. Se o Abel me chamar vou dar 110% nos treinos, se ele puder me colocar, jogar bem para cair nas graças do professor, dos companheiros e da torcida. Minha cabeça está tranquila, estou pensando aqui na base, se o Abel me chamar, minha cabeça vai para o profissional. Até na base a torcida do Palmeiras é fenomenal”, disse Endrick, saudado pelos fãs no jogo de ida no Allianz Parque.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN