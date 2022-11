Endrick recebe elogios na Espanha, mas minimiza interessados: ‘Nem aí’

Titular e autor do último gol do Palmeiras na goleada por 4 a 0 diante do Fortaleza na última quarta-feira, 2, o jovem atacante Endrick foi um dos destaques do jornal espanhol Marca nesta quinta, 3. Segundo a publicação, “Endrick e seu preço não param de crescer”, aumentando ainda mais o interesse dos clubes europeus. Ele minimizou a repercussão durante a festa pela conquista do 11º título do Campeonato Brasileiro.

“Eu não ligo, não. Estou no Palmeiras, minha cabeça está no Palmeiras. Não estou nem aí para quem está vindo de fora. Estou fazendo minha carreira e dando minha vida pelo Palmeiras. Óbvio que se um dia eu for para a Europa minha cabeça vai estar no time, mas tenho que fazer meu trabalho no Palmeiras, dar meu máximo”, disse o jogador.

“Não gosto de ficar vendo quem está atrás de mim, mandando scout. Eu só quero jogar e deixar minha família feliz. Se um dia for eu vou me doar pelo time, mas como sempre falo também que quando voltar vou voltar para o Palmeiras”, completou.

O jovem prodígio de 16 anos chegou ao terceiro gol como profissional em apenas cinco partidas disputas, sendo somente a última como titular. Em 181 minutos em campo, a média é de um gol a cada 60 minutos.

“Endrick é sensação em todos os níveis, até no vestiário de um Palmeiras na crista da onda”, menciona o periódico. “Agora, também é campeão brasileiro aos 16 anos. O Palmeiras comemorou em grande estilo o novo título com uma vitória na qual Endrick teve papel especial”, acrescentou em outro trecho.

O Marca diz que, até o momento, não houve oferta formal ao jogador do Palmeiras, mas que a possibilidade de um acerto inferior ao da cláusula de 60 milhões de euros (300 milhões de reais) é praticamente descartado no cenário atual.

A publicação ainda cita que, no caso do Real Madrid, um dos interessados ao lado de Manchester City, Paris Saint-Germain e Barcelona, o presidente Florentino Pérez adotou como estratégia aguardar mesmo que isso significasse uma operação mais difícil de ser fechada.

Nos bastidores, o clube merengue acredita ter vantagem pelos casos de sucesso envolvendo os atacantes Vinicius Júnior, contratado ainda com 17 anos no Flamengo, e com Rodrygo, no Santos, ambos em alta na Espanha.

No caso do PSG é citada a “incomparável força econômica do Catar” como possível desvantagem, mas a publicação menciona que o projeto esportivo apresentado ao jogador deve ser mais decisivo do que a parte financeira.

